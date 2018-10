23/10.- El jueves 27 de septiemre en la ciudad de Caracas, la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco presentó su segundo boletín ¨Desarmando el Arco Minero¨. En el mismo se incluyen seis artículos que cuestionan diferentes aristas de la expansión de la frontera extractivista y la mercantilización de la naturaleza en el sur del país, producto del establecimiento por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Los artículos que integran el segundo boletín son: "La Amazonía acercándose a su punto de no retorno" de Dorixa Monsalve Dam; "Pequeño minero: víctima del Arco Minero y el extractivismo" de Cesar Romero; "Guayana: Del mito del Dorado a la falacia de la cultura minera, primera parte: siglos XVI y XVII" de Irene Caballero; "Camimpeg: las Fuerzas Armadas y Arco Minero del Orinoco" de Andrea Pacheco; "Poblaciones indígenas de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro en emergencia sanitaria" de Gloria Carucci y "Hacia un horizonte post-extractivista: esbozo de un sendero para salir del laberinto petro-minero en Venezuela" de Francisco Javier Velasco.

En la presentación del segundo boletín, Andrea Pacheco, integrante de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, señaló que esa medida estatal aplicada desde el año 2016 por el gobierno nacional implica un nuevo patrón de Estado y sociedad capitalista y extractivista para toda Venezuela, que tiene cuatro grandes expresiones: "Venezuela es hoy una gran zona económica especial, donde tienen preferencias fiscales y arancelarias el capital transnacional y local", "se constituye en un Estado corporativo donde la Fuerza Armada en tanto estamento obtiene beneficios directos de las actividades económicas de sus empresas entre ellas Camimpeg"…"en el país existe una restricción y violación constante de los derechos democráticos de la población por la organización de un Estado de excepción permanente y la profileración de grupos armados paraestatales como los denominados pranatos y colectivos", y "el establecimiento de relaciones de trabajo de semiesclavitud con salarios totalmente depauperados que padecen la clase trabajadora y el pequeño minero".

En el evento participó José Bodas, secretario general de la Futvp y militante del Partido Socialismo y Libertad, en su intervención planteó "nosotros como trabajadores rechazamos el saqueo que se ejecuta en el denominado Arco Minero del Orinoco. Esas medidas del gobierno solo benefician al capital transnacional y local, mientras dejan miseria y destrucción a los pueblos indígenas y al país". Además, comentó que "en Pdvsa no se cumplen los más mínimos protocolos ambientales, y eso provoca más daño a la naturaleza. Sabemos que la extracción de petróleo afecta al ambiente, pero eso aumenta cuando no se invierte en prevención de derrames y no se cumplen las normas operativas internas".

Aquí le dejamos para su descarga al segundo boletín de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco: https://www.aporrea.org/media/2018/09/amo4_1.pdf