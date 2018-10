(VIDEO) Libertad plena para Rodney Álvarez claman trabajadores frente al Palacio de Justicia

Martes, 23 de octubre de 2018.- En la esquina de Cruz Verde, en Caracas, donde funciona El Palacio de Justicia se presentaron el 18 de octubre, un grupo de trabajadores para mostrar su solidaridad con el obrero metalúrgico Rodney Álvarez quien, según denuncian los entrevistados, tiene mas de siete años preso, sin que hasta el momento se le halla hecho juicio por un asesinato que no cometió.



Existen según los declarantes numerosos testigos que vieron a otra persona realizar los disparos que ocasionaron la muerte del obrero Renny Rojas, por una disputa sindical en Guayana.



Esta en mora la justicia venezolana con el ciudadano Rodney Álvarez y es impresionante el silencio que guardan las autoridades que como mínimo deberían manifestarse ante este caso, léase la Fiscalía General de La Nación, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional Constituyente, la Presidencia de la República y por supuestos todos los responsables de estas instituciones.



Cómo es posible que un ciudadano permanezca preso durante siete años, no se le formule juicio y las instituciones del Estado permanezcan en silencio, en que clase de país estamos viviendo, es que como mínimo, no nos planteamos el resto de la ciudadanía que quizá podría ser cualquiera de nosotros el que estuviese envuelto en un caso similar, enredados en este laberinto jurídico, violador de los derechos humanos.



Omar Vázquez Heredia: El compañero Rodney Álvarez tiene siete años preso sin juicio y por ende sin sentencia, siete años preso por un crimen que no cometió, un crimen que le imputó la burocracia sindical del PSUV.



No quieren realizarle el juicio a Rodney Álvarez porque tienen que liberarlo, no tienen pruebas, es un detenido político de la burocracia sindical del PSUV y del gobierno de Nicolás Maduro.



Los principales responsables de la detención de Rodney Álvarez señala Omar Vázquez son el ex-gobernador del estado Bolívar Rangel Gómez, el actual gobernador Justo Noguera y toda la burocracia sindical del PSUV y el gobierno de Nicolás Maduro.



Ya basta de mantener a un trabajador, a un padre de familia detenido, que es inocente y que es hora de la libertad plena de Rodney Álvarez.



Tony Navas de Sintrasalud , distrito capital: Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad y nuestro rechazo contundente hacia toda esta maniobra que mantienen detenido a este compatriota por el único hecho de ser, primero, un trabajador, por cierto bien contrario a todo el discurso que tiene este gobierno y su presidente, el presidente Maduro con relación a la condición obrerista.



Tenemos que lograr la libertad del compañero Rodney Álvarez.



Reinaldo Díaz, dirigente sindical de Corpoelec: Rodney es otra víctima de la violación a la Constitución, otra víctima de la violación a los derechos humanos, Rodney es otra víctima de este proceso penal que anda sobre tortuga.



Hacemos responsables a este sistema, a este gobierno de la salud mental y física de Rodney Álvarez y exigimos su libertad inmediata en nombre de todos los trabajadores, de toda la clase trabajadora.



Rodney Álvarez somos todos, libertad para Rodney.



El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, Fetrasalud, Pablo Zambrano manifestó: estamos acompañando a Rodney Álvarez compañero que tiene siete años preso sin haber cometido ningún delito.



El hecho fue por un problema intersindical, diferencias entre trabajadores y un sujeto que forma parte de las filas del partido de gobierno fue el que disparó.



Hay mas de quinientos testigos que vieron al hombre que disparó y sin embargo y a pesar de eso se encuentra en este momento preso el compañero Rodney Alvarez, obrero de la Ferrominera y hombre que en este momento está sufriendo simplemente porque la política a veces da para ese tipo de acciones y el que tiene que ser juzgado anda libre en la calle.



Públicamente le decimos al gobierno nacional, a los tribunales penales que tienen que darle la libertad a ese hombre, porque es un hombre inocente.



Libertad para Rodney Álvarez.



Finalmente Carlos Alberto Garrido, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la CANTV: nosotros estamos acá presentes también para solicitar la plena libertad de ese compañero trabajador de la organización sindical de Guayana.



En este país lo que existe es la impunidad para los delincuentes acá, ese compañero que se ha sacrificado y ha luchado por el bienestar de los trabajadores no es justo que esté preso.



Rodney ten fe, continúa luchando porque cuentas con una dirigencia sindical y cuentas con un país que verdaderamente te apoya y considera que pronto vas a salir de la cárcel.



Tenga fe que todos nosotros estamos con usted.