Fiscal Saab: Habrá consecuencias para quienes insistan en que el concejal Albán fue asesinado

El fiscal general Tarek William Saab.

18 oct. 2018 - El fiscal de la República, Tarek William Saab, advirtió sobre “consecuencia frente a la sociedad” de quienes sigan insistiendo sobre que el concejal Fernando Albán fue asesinado y enfatizó en que están mintiendo por no tener pruebas. Reseñó el diario 2001.



“Aquí estamos dos versiones, los que dicen la versión contraria a la que científicamente hemos probado, no la han demostrado por lo tanto son personas que están mintiendo y eso frente a la sociedad tiene una consecuecia” indicó el Fiscal.



Asimismo, aseveró que las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía fueron “lo más técnico y científico que puede haber en un caso triste y lamentable como este”.



Recalcó que la autopsia de Fernando Albán está “auditadapara quién quiera, porque esta firmada, con video y con fotografías”.



Asimismo, en el video se puede apreciar como William Saab no quiso responder la pregunta de la periodista Gabriela González quien le formuló sobre si el Concejal estaba esposado o tenía custodio al momento de este suceso.