(VIDEO) Carlos Timaure de la OIL: ``Aquí no hay salida sin los trabajadores´´

Miércoles,17 de octubre de 2018.- Con relación a la situación actual de hiperinflación en la que se encuentra el país, Carlos Timaure, de la dirección nacional de Vanguardia Popular consideró que aquí no hay salida sin los trabajadores, en ocasión de las declaraciones que ofrecieron algunos de los miembros de la Oposición de Izquierda en Lucha el 28 de septiembre desde Caracas.



Queremos hacer referencia a la profundización de la crisis venezolana en el terreno económico, político y social expresó Timaure.



Venezuela tiene cinco años, cinco años, récord histórico en una recesión económica...en el mes de octubre se va a cumplir un año de estar Venezuela en hiperinflación.



A un mes de aplicación del paquete, los compañeros acá lo califican de un paquete neoliberal, un paquete hambreador, los males de Venezuela se han profundizado.



Aquí no se están tomando ningún tipo de medidas que tengan que ver con la hiperinflación, mas bien se está haciendo lo contrario, es decir, se está produciendo una gran cantidad de dinero inorgánico, monetizando la economía, metiéndole dinero a la economía, dinero que no tiene ningún sustento en la base de producción del país y eso indudablemente lo que hace es incentivar mas la hiperinflación.



Tenemos la mayor inflación del mundo, la mayor caída del producto interno bruto del mundo.



Por primera vez, un país petrolero, con las mayores reservas de petróleo del mundo entra en una situación hiperinflacionaria.



Los trabajadores estamos siendo objeto de una ofensiva, la ofensiva del capital contra el factor trabajo, al acabar de un porrazo con lo que tiene que ver con las contrataciones colectivas, el ataque a lo que son las primas.



Estamos en un hecho de la igualación hacia abajo.



Viene toda una ofensiva para que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis que nosotros no somos responsables.



Aquí los grandes responsables de esta crisis son quienes tienen gobernando este país durante veinte años.



Estamos en una situación como si hubiésemos pasado por una guerra.



Que la crisis la paguen quienes la han generado.















