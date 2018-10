(PDF) Presentan documento de Situación Alimentaria en Venezuela 2017-2018

Haz click aqui para descargar Campaña Alimentación 2018

17/10.- Desde 1979 se celebra el Día Mundial de la Alimentación los 16 de octubre de cada año, a partir de la proclama de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Después de haber atravesado una época de bonanza económica generalizada que permitió alcanzar avances en lo referido a temas tan complejos y trascendentales como el hambre y la desnutrición, hoy América Latina se sumerge en un deterioro y estancamiento preocupante en estos ámbitos. Como lo reflejan informes de la ONU para la región, desde 2013, ha habido un aumento de las personas sub-alimentadas y, que de no aplicar políticas públicas de fondo, existen riesgos palpables de no poder alcanzar la segunda meta del Desarrollo Sostenible que se propone "poner fin al hambre".

Lamentablemente, Venezuela evidencia una de las expresiones más críticas de dicha realidad para la región. Esto se observa en cualquier parte del territorio, con realidades más crudas en aquellos lugares que se encuentran más alejados de las ciudades y centros más poblados. Es palpable en el crecimiento exponencial de la indigencia y de niños abandonados en las calles, así como en la pérdida de peso de familiares, de vecinos o de personas conocidas que se alimentan mal o que solo pueden comer una o dos veces por día. También lo palpamos en el aumento de casos reportados de muertes maternas o neonatales por anemia o desnutrición, y en la migración de cientos de miles que de alguna u otra forma expresan "No queda de otra, aquí el salario no alcanza para alimentar a mi familia".

El panorama es crítico e innegable. Sin embargo, el gobierno nacional ha tenido una política de encubrir datos, restricción de información y de ataque a investigaciones y estudios independientes relacionadas a lo alimentario y demás aspectos sociales, políticos y económicos; práctica sistemática y agresiva que se viene implementando desde mediados de 2015, momento en que el INE dejó de publicar cifras, datos y cualquier tipo de información referida a la realidad socio-económica del país. Esta política de ocultamiento representa una violación clara de uno de los derechos constitucionales más relevantes.

El acceso a la información no es una simple exigencia o un deseo intelectual de pocos. Hoy la sociedad venezolana le urge reflexionar sobre cómo llegamos a esta situación de país para poder encontrar salidas reales y factibles. Para ello hace falta un diagnóstico sensato acompañado de estudios multidisciplinarios que sea conocido y debatido por las grandes mayorías; de lo contrario la sociedad seguirá desenvolviéndose en un escenario caótico que no avizora ningún tipo de mejora en el mediano ni largo plazo. Este tipo de dinámicas sociales reflexivas no son posibles si la población no tiene acceso libre y público de la información. ¿Cómo podemos proponer y elaborar propuestas para frenar y revertir la grave crisis alimentaria que atraviesa Venezuela, si no tenemos acceso a datos e informaciones claves para realizar un diagnóstico global?

Por ello, múltiples agrupaciones y activistas, sociales y políticos, de diversas tendencias ideológicas, hemos decidido salirle al paso a este abuso estatal, y brindar herramientas al común de la ciudadanía que le permitan conocer y analizar el panorama alimentario, que es hoy una de las problemáticas más sentidas por la población. Todo en el marco de ubicar las responsabilidades de esta situación y comenzar a pensar alternativas factibles, sustentables y sostenibles. Para ello hemos construido una sistematización datos e información relevante extraída de investigaciones independientes y de informes correspondientes a organismos internacionales como la ONU. Las mismas emplean metodologías reconocidas internacionalmente, y ofrecen datos y estadísticas recientes que, consideramos, representan una aproximación a la trágica realidad que estamos atravesando como venezolanos.

El presente informe representa una recopilación y sistematización de datos y diagnósticos que creemos relevantes sobre: acceso a alimentos, situación de niños y mujeres, importaciones, producción, políticas estatales, corrupción y situación económica, por nombrar algunos ejes. La información ha sido extraída de informes elaborados por las siguientes organizaciones o instituciones:

Caritas Venezuela – 2018

SIFO 2018 – FAO

FAO 2017

CENDA 2018

ENCOVI 2017

ACNUDH 2018

AVESA, CEPAZ. 2017

FSIN 2018

Con este material queremos invitar al pueblo venezolano a sumarse a la denuncia de esta terrible situación, a acompañar la campaña con los hashtag #Hambre, #EstadoResponsable y otros que vayan surgiendo en el transcurso de la misma, y organizarnos para sumar cada vez más voluntades a esta importante tarea de evidenciar la responsabilidad central del actual gobierno, exigir políticas públicas pertinentes y construir alternativas más solidarias, autónomas y colaborativas que nos unan como sociedad y nos permitan resistir los embates de la desnutrición y hambre que atraviesa el país.

Contenido*

Cifras, estadísticas y datos

Posibles causas y problemas estructurales

Referencias (sinopsis informes)

*El siguiente documento es un esfuerzo colectivo de Laboratorio Ciudadano de No Violencia, Piloneras,

Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, BusTV, Provea y diversos activistas en defensa de los Derechos Humanos

Haz click aqui para descargar Campaña Alimentación 2018