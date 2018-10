(VIDEO) Tareck: "Debemos dejar de excusarnos en la guerra económica y comenzar a construir nuestro propio destino"

16 oct. 2018 - El vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, manifestó este lunes que el desarrollo productivo del país se realizará desde las regiones y aseguró que los gobernadores ya no tendrán que excusarse en la guerra económica para no promover la producción nacional.



Durante un acto en el Teatro Teresa Carreño, en el que se presentaron las potencialidades de las diversas regiones venezolanas para el Plan Nacional de Desarrollo, el funcionario sostuvo que la guerra económica va a existir “mientras el pueblo venezolano tenga la voluntad de ser soberano e independiente”.



“Ya no cabe excusa de guerra económica alguna, hay que crear condiciones para una estabilidad económica (…) no podemos optar en vencer y morir, es necesario vencer”, dijo en una transmisión conjunta de radio y televisión.





