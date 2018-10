(VIDEO) Eduardo Sánchez: ``Este es el momento de la clase trabajadora, este es el momento de la unidad de los trabajadores´´

Martes, 16 de octubre de 2018.- En la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, la UCV, en Caracas, el día de ayer lunes 16, en la mañana, se efectuó la rueda de prensa que habían convocado un grupo de trabajadores de diferentes sectores del área metropolitana de Caracas y a la que se van sumando miembros de diversas organizaciones de todo el país.



Ante la situación actual de hiperinflación económica, caracterizada por un aumento desorbitante de los precios de los productos de la dieta básica, que ha afectado la calidad de vida de la población, neutralizado el aumento salarial decretado por el gobierno, mermando la capacidad adquisitiva de los trabajadores y reaccionando ante algunas de las medidas tomadas por el ejecutivo nacional a través del llamado Programa de Recuperación Económica, de Bienestar y Prosperidad, se han venido generando respuestas y búsqueda de soluciones.



Se han venido reuniendo y organizando trabajadores libres, miembros de distintos sindicatos de diferentes áreas de la administración pública, entre ellos, trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, los de la CANTV, de Corpoelec y de diversos movimientos laborales, quienes además de denunciar que dentro de las medidas tomadas se observa un desconocimiento, por parte del sector oficial, de las convenciones colectivas, firmando nuevos acuerdos que no han sido discutidos con la masa trabajadora como lo establece la ley y produciendo la perdida de beneficios y logros laborales, alcanzados durante años de lucha, pérdida de bonos como el de la salud y el transporte, entre otros, denuncian igualmente los trabajadores, la imposición de un esquema autoritario y forzado de nuevas relaciones laborales con el patrón Estado, caracterizado por la merma en el ingreso de los trabajadores.



Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, anunció al país: la unidad fraterna, solidaria y de lucha de los trabajadores y las trabajadoras venezolanos, en el marco de este plan de batalla que estamos diseñando en contra de la arbitrariedad, en contra e la violación a la contrataciones colectivas, en defensa de la Constitución y la Ley.



Hay una intensión premeditada, de parte del ejecutivo nacional de rebajar y aplanar los salarios de los trabajadores, a través de la imposición de un conjunto de fórmulas que llevan a meterle la mano a los contratos colectivos para evitar que el salario crezca, para montar tablas salariales, violentando los contratos colectivos que no se han discutido con ninguna organización sindical de base.



Pretenden imponerle a la masa trabajadora un nuevo esquema, como ellos llaman, un nuevo paradigma, que está sustentado en la miserablalización de la suerte del trabajador.



Este es el momento de los trabajadores, si nosotros no paramos esta ola que viene implementándose en contra de la masa trabajadora, pues lamentablemente, van a terminar imponiendo cosas peores aún.



Este es el momento de la clase trabajadora, este es el momento de la unidad de los trabajadores.



Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud: nuestra lucha es una lucha por todos los trabajadores venezolanos, es una lucha por Venezuela, es una lucha por los derechos conquistados y por supuesto por la democracia.



Tenemos un patrono gobierno que no escucha, un patrono gobierno que no rectifica.



El gobierno se hace el sordo y anda firmando actas con sectores, bueno nosotros le decimos las actas del yo con yo, porque inclusive los firmantes de estas actas son constituyentistas y las bases comiciales de la Constituyente prohiben tener una doble función...utilizan esa forma para seguir aplastando a la clase trabajadora que hoy en día está unida y que va a dar una batalla por sus derechos y por sus conquistas que tienen años ya establecidas en las contrataciones colectivas.



La gente que en este momento está protestando en Guayana, en los distintos sectores, está a tono con esta unidad que estamos fraguando el día de hoy.



El día martes hay una protesta nacional de los distintos sectores a partir de las diez de la mañana.



El día miércoles realizaremos una asamblea, en la plaza de la Moneda, todos los unidos, a partir de las nueve de la mañana...igualmente en la tarde realizaremos una reunión conjunta intersectorial.



Vamos hacia un Encuentro Nacional de Trabajadores.



El jueves estaremos presentes todos, a la una de la tarde en los tribunales penales, por el caso del compañero Ronny Álvarez, quien lleva siete años preso por un delito que no cometió.



El día de hoy estamos unidos, estamos juntos y por supuesto, esto le dice mucho a Venezuela, esto le dice mucho al país, la unificación de los trabajadores venezolanos, ojalá otros sigan este ejemplo, porque el ejemplo de la unidad es el único que puede salvar a este país de los abusos constantes, de esa institución en que se ha convertido el abuso de poder por parte del patrono gobierno.



Nuestra lucha es en pro de la mejora de los trabajadores y quienes nos dan órdenes a los dirigentes que estamos aquí son los trabajadores, no ningún patrono, ni el patrono público ni el patrono privado.



Esta es la unidad de la clase obrera, esta es la unidad de la clase trabajadora. Vamos a defender, vamos a defender el derecho a la protesta y vamos a defender a la democracia venezolana.



Marlene Sifontes, secretaria de organización del Sindicato de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques: esta unidad que está aquí es también para que los trabajadores de la administración pública entiendan que el gobierno con la aplicación de este paquete económico le robo las prestaciones sociales a los trabajadores.



El salario tiene que estar acorde con la canasta básica



Hoy le decimos a Nicolás Maduro, que los trabajadores seguimos con nuestras consignas: queremos una salario digno acorde con la canasta básica.



No nos arrodillamos, somos sindicatos autónomos y le decimos a la clase trabajadora que este es el momento de salir con nuestras banderas.



Salarios dignos Ya, vocearon los trabajadores en la plaza del rectorado de la UCV.



La clase obrera unida jamás será vencida.