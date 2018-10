Carlos Mendoza Potellá: “No es viable plantear venta de Citgo en este momento”

Caracas.- Luego que el 9 de agosto de este año, Leonard Stark, juez federal de la Corte del Distrito de Wilmington, Delaware, determinara que la estatal Pdvsa constituye una misma entidad con la República Bolivariana de Venezuela y, por lo tanto, dado que PDV Holding es propietaria de las acciones de Citgo Holding, Crystallex puede ir tras sus activos. Pero en realidad no es así. "No se puede plantear que Citgo es alter ego ni de PDV Holding ni de la República", tal como lo reitera el economista Carlos Mendoza Potellá, quien ante la pregunta ¿es viable vender en este momento Citgo con el fin de amilanar los compromisos internacionales?, responde "no. El problema de deuda del país no se puede resolver liquidando nuestros activos", al tiempo que agrega que no debemos responder a las apetencias y deseos de la empresa Crystallex.

El mercader de Venecia

Para explicar la posición pretendida por Crystallex, cita como ejemplo al personaje del mercader de Venecia: Shylock busca cobrar una deuda exigiendo una libra de carne que sea de la parte más próxima al corazón del deudor. Es decir, Crystallex quiere cobrarse la deuda de lo que representa parte del corazón de Pdvsa.

"Es como si quisiera quitarnos parte del Amazonas venezolano", acota. De manera tal que los mecanismos de cobro a la República están muy definidos, pero en este caso no están dadas las condiciones para impulsar una venta de Citgo ¿Cuáles son las condiciones? Precisa que Citgo debe ser declarada en bancarrota (escenario inexistente), debe haber incurrido en práctica como actividades de narcotráfico (tampoco es el caso) o en acciones de terrorismo. Una eventual venta de la empresa Citgo no debe aplicar atendiendo la presión del cobrador. Esa posibilidad se puede evaluar en una situación "crítica", "extrema", pues se trata de un sacrificio que "ha costado sangre al país". Incluso en este caso sería una situación lamentable y trágica.

"Para vender petróleo no hace falta tener una refinería y menos fuera del país". La Asamblea Nacional en el año 2006 produjo un informe denunciando lo que significaba tener refinerías inviables, no rentables, pero en la actualidad no se pueden aplicar los criterios esbozados en aquellos documentos, pues se trata de períodos diferentes. Argumenta que en los años 90 la propuesta tenía asidero porque se trataba de activos ruinosos. Venezuela vendía petróleo con descuentos. A lo anterior añade que teníamos alrededor de 17 refinerías y se han vendido aproximadamente 12 o 13 de ellas. Y en la actualidad, insiste, no puede llegar una empresa canadiense a buscar un patrimonio de Venezuela y apropiarse del mismo.

"La nación está obligada a cumplir con la deuda", señala el economista.

Sangre y sacrificios

"Se debate si perdemos o no algo que nos costó sangre en sacrificios fiscales, en participación nacional. Para prevenir su bancarrota por la inviabilidad del negocio dábamos descuentos para que declararan ganancias inexistentes y pagaran Impuesto Sobre la Renta norteamericano e hicieran aportes a candidatos presidenciales demócratas y republicanos".