(Foto Reportaje) Gerencia de Supra desconoce los derechos de los trabajadores y convierte a Caracas en un gran basurero

Caracas, 12 de octubre de 2018.- Caracas, la Sultana del Ávila, hoy es un enorme basurero. Aporrea.org realizó un recorrido por varias parroquias de la ciudad y pudo constatar que condiciones de insalubridad son una constante. Así decidimos hacer una entrevista a los trabajadores de la empresa de recolección de desechos sólidos Supra-Caracas y a algunos ciudadanos con respecto a la problemática de la basura.

Luego que los trabajadores de la empresa estatal denunciaran, desde hace varios años, el desmantelamiento de la empresa por presuntos actos de corrupción y por la falta de mantenimiento, aunado a la falta de dotación de uniformes. En esta oportunidad, al entrevistarlos la respuesta no fue distinta a lo que dicen trabajadores de otros sectores: "Nos desmejoraron, la reconversión fue un espejismo y además, nos engañaron con unas mesas de trabajo en la que nos quitaron los redobles. Así no podemos trabajar, nuestras familias no comen con un salario de Bs 1.800 Bs. Además, conocemos nuestros Derechos y es ilegal que nos hayan puesto a ganar muy por debajo de lo que percibíamos"

"El sistema de pagos de redobles, es una modalidad de pago que se naturalizó por la vía del uso y de la costumbre y que, el Presidente Chávez al crear la empresa lo respetó. Se trata de un pago extra que se hace por cada viaje adicional que se hace al que corresponde a la jornada de trabajo, tomando en cuenta que somos trabajadores que laboramos bajo condiciones de inseguridad e insalubridad. Recoger la basura no es una opción, es una necesidad para la población, pero quienes llevamos este trabajo adelante lo hacemos corriendo serios riesgos de salud. Es por ello, que las empresas recolectoras de basura han concedido a los trabajadores, gracias a nuestras exigencias y luchas", así nos informó José Camargo, trabajador del área de recolección de la empresa.

"Los trabajadores no podemos permitir que se nos desmejore de tal manera, que se desconozcan nuestros Derechos Laborales. Con los redobles, nosotros superábamos ampliamente el salario mínimo. Eso significa una desmejora en el ingreso integral, que tiene un peso importante en el cálculo de las vacaciones y de los aguinaldos. Eso se traduce en que quienes salimos a trabajar con las uñas, sin los uniformes adecuados a costa de nuestra propia salud para que Caracas esté limpia, hoy solo cumplamos nuestra jornada sin viajes adicionales porque no lo pensamos hacer de gratis como pretende la gerencia de la empresa" nos explica otro trabajador

"Hemos recibido amenazas por parte de Rafael Dominguez, gerente de la empresa , quien dice tener un conglomerado de 2000 personas para sustituir a los trabajadores en caso de irnos a paro. La verdad es que Dominguez con esta desmejora de nuestros derechos laborales demuestra un profundo desprecio por quienes trabajamos recogiendo la basura. Demuestra que no entiende que este es un tema de salubridad. Además pretende pagarnos como le da la gana y no lo vamos a aceptar. La alcaldesa del municipio Libertador debe ser coherente con su discurso revolucionario y saber que nuestros derechos no pueden ser desconocidos de esa forma. Entonces... ¿Cuál es la diferencia con un gobierno de Derecha?" culminan los trabajadores.