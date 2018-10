(VIDEO) Marcos García de la OIL: ``El llamado a los trabajadores, a nivel nacional, es a unificar las luchas´´

Jueves, 11 de octubre de 2018.- Miembros de la Oposición de Izquierda en Lucha (OIL), el viernes 28 de septiembre declararon sobre la actual situación del país, Marcos García, secretario de Relaciones y Propaganda de Sinatra UCV y miembro de la OIL señaló: la agresión continuada de este gobierno burgués o de esta boliburguesía, no solamente hacia los trabajadores sino hacia el pueblo en general, hacia sus estudiantes, hacia sus amas de casa, hacia los pensionados, hacia los desempleados.



Mencionó Garcia que la política anunciada por el Presidente del llamado Gasto Fiscal Cero a través de las tablas salariales que presentó el gobierno a los trabajadores del sector público, tablas salariales que cuando nos ponemos a ver, prácticamente las diferencia entre unos y otros sectores son mínimas.



Y con que finalidad lo hacen, con la finalidad de hacer un salario de tipo horizontal.



Estas tablas que ya presentaron, para el poder adquisitivo del trabajador, lo que es su salario real, los bienes que puede adquirir a través de ese salario nominal.



Lo que van a hacer es desarrollar lo que nosotros hemos denominado: hacer del hambre una figura de carácter horizontal para todos los trabajadores de la administración pública.



Ninguna economía avanza con regulaciones que no están amparadas en un aparato productivo que se desarrolle, una de las características fundamentales de este gobierno fue acorralar el aparato productivo para destruirlo.



Este pueblo ya abrió los ojos, hace buen tiempo, para no dejarse engañar mas.



Hagan lo que hagan, el modelo hiperinflacionario que ustedes decidieron poner a descansar sobre los hombros del pueblo venezolano, nosotros no estamos dispuestos a soportarlo.



Y por eso desde este espacio, espacio de discusión, espacio abierto para los trabajadores y para el pueblo en general, consideramos que es necesaria la movilización.



Aquí el problema no es de tablas salariales, aquí el problema es de la canasta básica, aquí el problema es de una canasta alimentaria tal como reza constitucionalmente.



El llamado a los trabajadores, a nivel nacional, es a unificar las luchas.















