Entre Moscas, Gusanos, Ratas, Mutantes y Basura... está sumergida esquina de San Vicente La Pastora

10 de octubre de 2018.-

Hace dos meses anunciamos la situación insostenible que se vive en la esquina de San Vicente La Pastora, que se extiende hacia el Callejón Las Mercedes, producto de acumulación de Basura que se ha incrementado nuevamente en las últimas semanas, pués el organismo responsable no la ha recolectado, ya los habitantes del sector no soportan los malos olores, esto unido a la invasión de moscas que se extiende en toda la manzana, gusanos, Ratas y mutantes, los vecinos y vecinas han observado una especie que la han denominado "Ranejo", es un animal que tiene forma de rata con orejas alargadas, no ha sido posibe tomarle una imagen ya que huye muy rápidamente.

Esta contaminación está incidiendo en todo el medio ambiente, provocando alergias, gripe y contaminando alimentos y objetos en las viviendas cercanas, no hay modo de espantar las moscas en todos sus tamaños, pués son miles, nuevamente hacemos un llamado a la Alcaldía del Municipio Libertador para que ordene de inmediato al organismo competente remueva esta basura y reponga el contenedor ya que el existente se encuentra muy deteriorado.

Noticia relacionada: La basura se desborda en la esquina de San Vicente-Avenida Norte 10 deLa Patora