(VIDEO) Oly Millán: El pueblo venezolano necesita un espacio para encontrarse, un espacio de esperanza

Cierre de la presentación del II Boletín sobre el Arco Minero con comentario de los expositores.



Juan Carlos La Rosa: estamos embriagados con propósitos de políticas públicas...hay un desprecio a la construcción material de alternativas y nos quedamos en la proposición y en el decir no.



En estos tiempos, tan duros que hemos vivido, las únicas experiencias que han parado procesos, que han logrado para procesos han sido las territoriales.



Hay todo un cuerpo construido por los estados y las corporaciones para justificar su visión de las cosas y montar sus vitrinas por lo tanto cuestionarlas, cachetearlas es fundamental.



En las tres fronteras el papel fundamental del proceso transfronterizo en este proceso de pranización de las relaciones, de construcción de la exclusión como un negocio, como el negocio extractivista y de la exclusión, es que es en estos países donde se legaliza la extracción ilegal.



Oly Millán: el capital no tiene frontera, no tiene nación, no tiene color, el capital es el capital.



No hay imperios buenos, los imperios son parte de una relación de dominación.



En Venezuela, durante estos tiempos se ha instalado aquí...una especie de terapia de shock y esa terapia de shock ha ido destruyendo el tejido social y político del país, lo que a llevado es facilitar el camino para todo esto, como es el tema del Arco Minero del Orinoco.



Estamos en una situación muy lamentable, o luchando por el agua, o luchando precisamente por el transporte, por el efectivo, etcétera, etcétera, hay un deterioro generalizado de las condiciones de vida, de la precarización de las condiciones de vida del pueblo venezolano.



En estos momentos el pueblo venezolano necesita un espacio para encontrarse, un espacio de esperanza, un espacio para generar, reencontrarse con esa disposición al cambio que fue lo que nos llevó al mismo debate por la Constitución en 1999.



En estos momentos luchar por la Constitución se convierte en una herramienta también de lucha de lo que es el futuro y el proyecto de país que queremos.



Cerró el evento Andrea Pacheco, seguida por una breve intervención adicional del profesor Mosongy y la presentación de un corto video del Acuerdo de Escazú.















