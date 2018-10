500 empresas nacionales participarán en feria de Shanghái

GUSTAVO HERNÁNDEZ GERENTE GENERAL CHEPELCA

10 de octubre de 2018.- La crisis económica que atraviesa Venezuela no ha impedido que muchas empresas e industrias hagan gala de su creatividad y determinación para sacarle provecho y salir adelante.



Tal es el caso de Chepel, C.A (Chepelca), una empresa familiar, nacida en el estado Trujillo que trata de abrirse paso en el gusto del venezolano para posicionar sus productos a base de chocolate, frutas criollas, adobos y otros rubros.



Recientemente acompañaron al presidente Nicolás Maduro en su gira a la República Popular China y ahora se preparan para una importante feria que tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre en la Provincia de Shanghái, en un evento organizado por el Ministerio de Comercio de esa nación.



Venezuela es uno de los cien países que tendrá presencia y Chepel, CA estará allí, junto a otras 500 firmas nacionales, para conquistar el exigente mercado chino.



Su gerente general, Gustavo Hernández, estima que el evento será una oportunidad de oro para para presentar la producción Chepelca.



- Nosotros agradecemos la invitación del gobierno nacional y la oportunidad enorme de llevar productos venezolanos a China mucho más ahora que se han firmado convenios binacionales. Venezuela es un invitado de honor a la feria de Shanghái, será beneficiado en aranceles y tendrá el apoyo directo para aumentar la producción en rubros diferentes del petróleo. Obviamente el sector energético juega un papel importante, pero a su vez acompañado con exportaciones no tradicionales.



Hernández explicó que China “está urgido en comprar productos como chocolate, café, frutas, camarón, etc” y Chepelca ofrece la gelatina de frutas tropicales (que cultivan en Trujillo) y el chocolate en polvo “Checolate”



Refiere que China ha aumentado su consumo y poder adquisitivo.



“La clase media china ya cuenta con 300 millones de habitantes y eso es más de la población de todo EEUU con una capacidad de compra enorme y aparte 50 millones de millonarios. Entonces hay esa oportunidad y ellos están muy interesados”

¿Su empresa está en capacidad de cubrir esa demanda?



- Sí porque la materia prima son frutas tropicales que son nuestras y podemos desarrollar hasta tres turnos para poder cumplir esta expectativa y no solamente Chepelca sino que se trata de hacer una alianza en bloque de todas las empresas que se dediquen a estos rubros. La idea es llevar un proyecto país, una marca país a China. Vamos a sectorizarnos por productos y luego en bloque Venezuela negociar con China.



“El objetivo estratégico más importante –agrega el empresario- es superar esta crisis con trabajo, con nuestros productos y nuestros trabajadores, y fomentar una productividad que conlleva aumento de puestos de trabajo, conseguir divisas propias con productos nuestros, no depender tanto del petróleo y eso dinamizaría la economía venezolana”



Chepelca actualmente genera 100 empleos directos y 300 indirectos. Radicada en Valera, estado Trujillo, ya sus productos han comenzado a tener presencia en los anaqueles.



Según refiere los chinos les solicitaron especialmente frutas tropicales como mango, guayaba, parchita y piña, además del chocolate.



La feria de Shanghái será tipo degustación, según la propuesta de la ministra del Comercio Exterior y la Inversión Internacional, Yomana Koteich, para que se conozcan las tradiciones culinarias venezolanas.



¿Cómo han hecho para enfrentar la crisis?



- Con inventiva. La crisis se enfrenta con inventiva, no tenerle miedo al riesgo, con creer más en nosotros mismos, arriesgarnos y con trabajo, con mucho trabajo.



¿Qué mensaje daría a la empresa privada?



- Que participemos todos los empresarios, que creamos en este proyecto de gran alcance por supuesto que los chinos no conocen la inmediatez como nosotros, ellos son más a mediano y no tan corto plazo, pero que van a ser muy significativos y beneficiosos para los empresarios venezolanos. Que creamos en el país. El país tiene muchas potencialidades, y es de nuestro esfuerzo como vamos a conseguir esas metas y que se sumen a esta iniciativa y ojalá que seamos más de 500 empresarios los que participemos en la feria de Shanghái el próximo noviembre.



Otras ferias



Chepelca también participará con toda su línea de productos (Checolate, gelatina, adobos, harina integral, azúcar para nevar, fororo, etc) en Lima, Perú, del 17 al 19 de octubre de 2018 en Expo ALADI, un encuentro latinoamericano que organiza la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en conjunto con la la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU)



La ALADI es el primer y más importante bloque de integración de la región que tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y social de sus 13 países miembros mediante la creación de un área de preferencias económicas.



El evento regional busca difundir la oferta exportable y el mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales que emanan de los acuerdos suscritos en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), generando más comercio, más conocimiento y más integración regional.



Cerrarán en la Feria Internacional El Salvador, evento de carácter profesional dirigido al sector industrial, comercial, negocios e inversión, del 14 al 18 de noviembre.