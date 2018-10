Sistema de corrupción, en la distribución del Gas

El día de hoy Lunes 08 estaba pautada reunión de la Mesa Técnica de Gas, por el eje comunal 4. A las 9:00 a.m. en el INCRET del Paraíso en donde voceros de las 3 Parroquias que conforman el eje como La vega, San Juan y el Paraíso presentaron denuncias sobre la situación del GAS.

La CLP (Comite de Lucha Popular) Iraida Morales informó a los presentes que no habrá reunión motivado por el derrumbe de unas casas pero no especificaron donde, el Señor Radamés Sánchez y Janet Díaz están en el operativo y no pudieron asistir. Pero debieron haber delegado la responsabilidad a miembros de su equipo de trabajo para darle la atención necesaria y oportuna a sus comunidades a las cuales ellos representan.

A continuación daremos detalles precisos de las mas importantes que nos informaron las vocerías convocadas.

Voceros de La Yaguara y el Junquito, expresaron que hoy les deberían despachar el GAS, informan que si no les cumplen, es porque están "pirateando la ruta" y bachaqueando las bombonas por encargo, en el camión de PDVSA GAS desde el centro de llenado en la Autopista Francisco Fajardo en Caricuao.

La En la parroquia La Vega la problemática es la misma pero con un ingrediente nuevo, el cambiar el cilindro con roscas, les informan a las comunidades que deben cambiarlas, por un conector de presión, basado en una supuesta norma técnica, el costo de ese kit es BsS 1.000.

En el Paraíso en el sector 21 de Julio (cota 905, Paraíso-zona clap 1) nos informan que el Gas a granel (son camiones que llenan unos cilindros de gas de 80 litros que surten a los apartamentos en los edificios), al no poder contar con este sistema de distribución, los habitantes de los edificios se han visto en la necesidad de comprar bombonas de los bachaqueros, que venden en la avenida Moran a la vista de todo el mundo, a un precio que fluctúa entre 150 hasta 400 Bolívares soberanos que en muchos casos no lo pueden pagar.

Otras denuncias que nos informan, desde las comunidades es que dichas bombonas (cilindros de gas) que surten a las comunidades no vienen llenas en su totalidad, generando una mayor dificultad, mayor demanda y gastos.

Los fiscales CLAP reciben denuncias del supe-bloque de El Paraíso, quienes pagan el gas en la sede de PDVSA gas en Altamira. Quienes deberían llenarle 2 tanques de 80 litros, para atender las 182 unidades habitacionales, pero permanentemente les informan que el camión está dañado desde hace 3 meses, y la empresa dejó de garantizar el suministro continuo del servicio, (pero siguen cobrándoles el servicio a los habitantes)

Y por si fuera poco no escapa a esto el GAS DIRECTO, la prestadora S.A. Venezolana Doméstica de Gas (DOMEGAS) Rif J-00038894-6 ubicada en la Urbanización La Paz del Paraíso, quienes están haciendo los cobros a futuro como "abono", para el año 2019.

Al consumidor le están informando verbalmente, que la tarifa anual será Bs S. 3.600 y cobran por emitir los estados de cuenta Bs S 15. Sin emitir recibos, sin actualizar la página WEB para la consulta del saldo o estado de cuenta de los consumidores, y sin hacer gestión de cobranza quieren cobrar Bs S 10 al que se haya "atrasado en el pago". Se evidencia en la oficina que la tarifa fue dolarizada, pero los usuarios están exigiendo transparencia en la facturación y la tarifa a pagar.

El llamado es a las instituciones encargadas de velar por el complimiento, del servicio como la SUNDDE, Contraloría General de la Republica y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo