Hace seis años Hugo Chávez se convirtió en el venezolano presidente invicto

Comandante Hugo Chávez, Comandante Eterno

Caracas, octubre 7 - El 7 de octubre de 2012 Hugo Chávez Frías se convirtió una vez más en leyenda, al ser el único venezolano en ganar de manera popular y democrática por quinta vez una elección presidencial, con lo que pasó a ser conocido como el Presidente Invicto.



En aquella jornada electoral, cívica y democrática más de 15 millones de electores acudieron a las mesas de votación para cumplir con su deber y derecho ciudadano de sufragar. Y Chávez se impuso al ganar con una brecha 10.76 puntos.



Pasadas las 10 de la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en cadena nacional de radio y televisión anunció al país el primer boletín de la jornada, con resultados irreversibles, que le otorgaron el triunfo de Chávez de la contienda.



De acuerdo con el resultado final dado a conocer por el Poder Electoral, con 99.73% de las actas escrutadas, Chávez fue reelecto como Presidente tras obtener 8 millones 191 mil 132 votos (55,07%) a su favor, mientras que el candidato de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, alcanzó 6 millones 591 mil 304 sufragios (44,31%).



El candidato del Comando de Campaña Carabobo ganó con un millón 599 mil 828 votos a su favor.



Su triunfo provocó una explosión de júbilo en el país que celebró con fuegos artificiales, cohetazos, y una masiva concentración en el balcón del pueblo, en el Palacio de Miraflores, donde una marea de fuerza revolucionaria acudió para acompañar al líder de la Revolución Bolivariana, quien agradeció una vez más la confianza del poder popular.



Puso fin a la hegemonía adeco-copeyana



La primera victoria electoral de Hugo Chávez, tuvo lugar el 6 de diciembre de 1998, cuando puso fin a la hegemonía adeco-copeyana.



Chávez quien en 1998 fue invisibilizado por los grandes medios de comunicación, y soportó una intensa campaña electoral en su contra (que incluyó una cuña en donde imitaban su voz y aseguraban que "freiría la cabeza de los adecos"), el oriundo de Sabaneta de Barinas, resultó electo presidente de la República por primera vez.



En aquella oportunidad, obtuvo 3 millones 673 mil 685 votos, es decir, 56,20% de sufragios contra los 2 millones 613 mil 161 que alcanzó el abanderado de la burguesía, Henrique Salas Römer (39,97%).



Una nueva victoria electoral



Tras asumir su mandato, el 2 de febrero de 1999, Chávez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la Constitución de la República. El 15 de diciembre de 1999, de acuerdo con cifras del ente comicial, 3 millones 301 mil 475 venezolanos aprobaron a través de un referéndum aprobatorio la nueva Carta Magna.



Ante esto, el 30 de julio del año 2000 fueron convocadas unas "megaelecciones" para relegitimar los poderes. Ese día Chávez logró otra conquista electoral, al ser electo nuevamente como jefe de Estado.



De acuerdo con cifras emitidas por el Poder Electoral, el líder de la Revolución Bolivariana se alzó en aquella oportunidad con 3 millones 757 mil 773 votos (59,76%).



La burguesía no pudo



Cuándo iba pensar la oposición venezolana que esa misma Constitución a la que se opuso en 1999, y que eliminaron el 12 de abril de 2002, cuando Pedro Carmona Estanga se autoproclamó presidente de la República luego de protagonizar junto a la derecha nacional e internacional un día antes, el golpe de Estado, le permitiría realizar el primer referéndum revocatorio (artículo 72) en la historia política del país.



El 15 de agosto de 2004 se efectuó con una sola pregunta: "¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual período presidencial?



Ante esta interrogante y de acuerdo con cifras emitidas por el Poder Electoral, 5 millones 800 mil 629 venezolanos(a) dijeron "NO" (59.09%), contra 3 millones 989 mil 8 (59.09%) que dijeron "SÍ".



Así, Chávez fue ratificado por tercera vez como mandatario nacional, tras lograr 18.46 puntos a su favor.



Un triunfo contundente



Dos años después del Referéndum Revocatorio, el 3 de diciembre del año 2006, el país acudió a unas nuevas elecciones presidenciales. En esta contienda la oposición lanzó al ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.



Chávez lo derrotó. El líder de la Revolución Bolivariana conquistó 7 millones 309 mil 80 votos a su favor (62,84%); mientras que Rosales sólo llegó a 4 millones 292 mil 466 votos (36,9%), lo que significó para el Arañero de Barinas una ventaja de 3 millones 16 mil 614 votos (25,94 puntos).