(VIDEO) José Bodas: El pranato tiene un cierto control sobre la población, sobre el Arco Minero

Domingo, 07 de octubre de 2018.- Prosiguen las intervenciones de los asistentes a la presentación del II Boletín del Arco Minero.



María Suárez se preguntó sobre tres puntos: ¿hay alguna información o tienen conocimiento de las bandas delictivas de Mexico que operan fuertemente en Venezuela?...¿qué posibilidades hay de que haya una intervención del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza en el caso del Arco Minero? y ¿ si ustedes se han pasado por el tema de la tecnología y las posibles alternativas en energía?



Esteban Mosongy: comentó sobre la intervención del presidente Maduro en la ONU, quien no mencionó para nada el planeta el ambiente, ni la crítica sobre el Arco Minero...se limitó a hablar del oro, de la minería...de los indígenas no dijo nada.

Se refirió el profesor Mosongy que se está logrado en el país una Revolución Lingüística que implica una tremenda interculturalidad.



José Bodas: no es solo el Arco Minero, es la apertura petrolera, es las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco donde hubo una destrucción del medio ambiente tanto en la parte norte del río Orinoco como en Jose.

Cuando se habla del pranato, vemos el control que hay sobre la población, sobre el Arco Minero. No es ausencia del Estado, el Estado está allí, el Estado, está las Fuerzas Armadas.

El Estado se asocia con estos sectores del pranato es precisamente para seguir robando el oro, llevando está cultura que está allí. Lo mismo pasa en PDVSA, en las empresas mixtas.



Francisco Javier Velazco: hay un consenso transnacional, donde no importa si el capital es chino, o ruso, o x, o norteamericano y a continuación hizo una referencia sobre la importancia de la historia, mencionando el bloqueo a que fue sometida Venezuela en 1902 por las potencias imperialistas europeas, debido a la falta de pago de su deuda.

El tema de la tecnología no solamente debe ser abordado técnicamente sino en todas sus consideraciones y sus implicaciones sociales, ecológicas, culturales y éticas...ahí hay un peligro muy grande...hay una modalidad, una especie de delirio tecnológico, rayano en la ciencia ficción, en eso que llaman la geoingeniería.



Gloria Carucci: ¿hay tres demandas por la nulidad del Arco Minero?, comentó seguidamente sobre el papel de Cuba con relación a Venezuela.



Alicia Carriles: mencionó el trabajo que viene realizando a favor de la ecología en Venezuela en programas en TNO Radio y en TNO web, en estos momentos a través de todoenalto.com y todoenalto radio...nosotros lo que queremos es generar desde el exterior la posibilidad de conexión, de hacer relaciones públicas.

Porque estar aquí encerrados y estar con un poco de profesionales maravillosos, brillantes, con propuestas, de nada sirve, sino estamos dando información para afuera, informar, convencer e integrar en pro de que esto funcione dentro y fuera del país.















Noticia relacionada: Cierre de la presentación del II Boletín sobre el Arco Minero del Orinoco