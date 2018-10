Con expectativa se aguarda la visita de Bob Corker, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de EEUU

Bob Corker

Washington, octubre 6 - El presidente de la Comisión de Exteriores del Senado viajará a Venezuela, según la portavoz, “para evaluar la situación actual”. Tendrá encuentros con el gobierno bolivariano, y con diputados de la AN.



En medio de las tensiones entre Caracas y Washington, la visita a partir de este lunes a Venezuela, del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, es considerada imporante por algunos sectores. El alto funcionario no viene solo a escuchar al Gobierno, en una agenda más amplia, tiene previsto reunirse con diputados opositores.



La portavoz de Corker dijo a medios el jueves que el senador viajará en los próximos días. Corker, quien visitó Venezuela por última vez en mayo, luego de las elecciones presidenciales, para asegurar la liberación del ciudadano estadounidense Joshua Holt, vendría “para evaluar la situación actual” básicamente buscando alternativas que permitan atender el conflicto político que, dice, tiene el país.



Además la visita de Corker llega tras las nuevas sanciones la pasada semana de EEUU a la esposa del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a varios de sus principales aliados; entre ellos, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de la república.



Maduro en su asistencia a Nueva York a la 73 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó abiertamente su disposición para entablar un diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acercamiento que hasta ahora no se ha concretado.



Roy Daza, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Psuv, expresa que si el senador Corker viene al país “en función de establecer una discusión, un debate con las bases, es bienvenido”. “Si él puede contribuir para que se puedan abrir canales normales de entendimiento con los Estados Unidos, entonces eso puede verse de forma positiva”.



“Si la visita es para que se vaya abonando un encuentro entre ambos gobiernos, estamos en la disposición, el presidente Maduro lo ha dicho, para la paz, el diálogo, si el senador republicano tiene esas intenciones, pues le esperamos”, agregó Daza.