ALBA-TCP alerta que Trump busca aplicar doctrina Monroe en la zona

Reunión extraordinaria del Alba-TCP Credito: Archivo

6 de octubre de 2018.- “Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado y Comercio de los Pueblos (ALBA- TCP) alertan a la comunidad internacional con relación a la amenaza que para la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe significa la invocación hecha por el presidente de los Estados Unidos, de la retrógrada doctrina Monroe de 1823, invocada durante la 73.ª Asamblea General de las Naciones Unidas” (AGNU), reza el comunicado de la Alianza, publicado el viernes por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.



Durante su discurso ante la AGNU, el inquilino de la Casa Blanca enfatizó su compromiso con la política del país norteamericano de impedir la presencia de “potencias expansionistas” en el continente americano, aunque no especificó cuáles.



“Ha sido la política formal de nuestro país desde el presidente (James) Monroe que rechacemos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos”, recalcó Trump.



La ALBA-TCP censuró que en un organismo defensor del derecho internacional se hable del unilateralismo y se invoque doctrinas que no han traído nada bueno a las naciones de América Latina y el Caribe, sino la invasión, la guerra y la intervención.



Como ejemplo se refirió al caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres países de la región que han sufrido y siguen sufriendo el golpismo y la inestabilidad y son objetos de diferentes sanciones debido a la aplicación de la doctrina de Monroe.



Al denunciar que dicho sistema viola el derecho de las naciones de la independencia, la integridad territorial, la paz y la libre determinación de los Estados, entre otros derechos internacionales, urgió a EE.UU. a que respete la ‘Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz’ que los jefes de Gobiernos latinoamericanos sellaron en enero del 2014 en La Habana (capital cubana), durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



La doctrina de James Monroe, planteada en 1823 contra el colonialismo europeo en el continente americano, se resume en una frase “América para los americanos”, pero después Washington la utilizó para justificar su intervención en los países de la región.



No obstante, debido a la guerra comercial impulsada por Washington contra Pekín muchos analistas creen que el gigante asiático es uno de los países “expansionistas” a los que Trump aludió. También varios funcionarios de la Casa Blanca apuntan a Rusia, como un país que desempeña el mismo papel que China en América Latina.