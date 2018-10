A 30 años: El "NO" contra Pinochet comenzó en Caracas..! ¡Entérate!

6 de octubre de 2018.-

ACERCA DE CÓMO LA CAMPAÑA DEL "NO"

CONTRA PINOCHET, FUE UNA VICTORIA QUE COMENZÓ

EN CARACAS.

El Plebiscito contra Pinochet fue el 5 de Octubre de 1988.

El Partido Marítimo - Colo-Colo fue el 2 de Agosto del mismo año.

En resultas que por dictamen electoral en Chile, la Campaña del Plebiscito (SI, Pinochet sigue, NO Pinochet se va) comenzaba como en quince días... pero en resultas que Colo:Colo venía a Caracas a jugar Copa Libertadores de América con el "Marítimo", el equipo de los portugueses de Venezuela, por ese entonces. Así que, aprovechando que el partido se transmitiría en vivo a Chile, la Barra Chilena en el Exilio llenó la tribuna del frente, en el Brígido Iriante, llevando muchos letreros que decían "NO", solo que cuidando que los textos fueran como pequeños pero los "NO" grandotes. Nada político, todo deportivo o nacionalista, "Colo-Colo NO juegues a la defensiva", "Chile NO te olvidamos" y así, material con el que felizmente se engolocinaban los solidarios camarógrafos de la televisión venezolana.

En el entretiempo la dictadura le dió órdenes a la televisión chilena de interferir los espacios donde aparecieran esos NONES, lo cual fue como pior, porque a pesar de las rayitas de interferencia, los mensajes se transformaron en más importantes todavía.

Colo-Colo ganó 1 x 0, y esa noche llovieron los llamados de las familias chilenas a sus parientes exiliados en Caracas. Pero nadie hablaba del resutado, ni del gol de cabeza de Ormeño, en un córner desde la esquina nor-este de la cancha. Todos los comentarios eran acerca de lo mucho que se habían disfrutado los letrerotes, con los cuales la campaña del NO picó adelante. Pinochet estaba furioso, pero no podía ponernos la mano encima por haber pasado a llevar los dictámenes electorales para ese plebiscito, ya qye eso era allá, y nosotros aquí en Caracas... Además, nuestras pancartas NO hablaban de política para nada... jeje...

Y así, desde Caracas, se dio el puntapié inicial, en el Estadio Brígido Iriarte de El Paraíso, como corresponde a un partido de fútbol, para que el pueblo chileno agarrara ánimo y le ganara el plebiscito a la criminal y pitiyanqui dictadura cívico-militar fascista de Pinochet. Lo cual recordamos aquí con orgullo porque participamos de eso, porque estuvimos en el estadio y porque ¿quién es Chile..? ¡Colo-Colo, no joda..!

Todo esto puede sonar solo anecdótico, pero es historia importante, porque hoy en Chile, desde los sectores de derecha, para variar andan tratando de torcerle la nariz a la historia, a punta de tonterías. Por ejemplo, andan diciendo "que sí, que hasta los comunistas hicieron su aporte para ganarle a Pinochet..." ¡y lo dicen wones que votaron por el SÍ de Pinochet, carajos abiertamente fascistas..! Lo dicen como para que creamos que "ellos" hicieron a un lado a Pinochet, con lo cual NOS REGALARON la democracia donde ahora nos desenvolvemos. Pues no. No no han regalado un coño nunca. Y una demostración es lo que pasó en Caracas, donde el pueblo chileno exiliado se la jugó para comenzar a derrotar a Pinochet y a los pinochetistas.

Si para usted el tema es atractivo y quiere profundizar, le recomendamos la película chilena "NO", con Gael García Bernal como protagonista.

El Tano Yea.