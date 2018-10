Con un mensaje de paz en los labios, el pueblo marchó con destino a Miraflores

Marcha por la Paz y la Solidaridad Internacional Credito: AVN

6 de octubre de 2018.- El reloj anunciaba las 12:25 de la tarde. La avenida Los Ilustres, en la parroquia San Pedro, parecía pequeña con tanto pueblo. Bailes y consignas se mezclaban con el ondear del tricolor nacional, mientras la voz combativa de los asistentes elevaba un mensaje de paz ante las agresiones de gobiernos de derecha contra Venezuela.



"Somos un pueblo noble, un pueblo de valientes que defiende la soberanía y la paz de su territorio. Aquí está el pueblo de (Hugo) Chávez, aquí están los hombres y las mujeres preparados para el futuro", expresó Sonia Contreras, quien no paró de bailar al ritmo de El Libertador, de la agrupación española Ska-P.



Con la música invadiendo las calles, los marchistas caminaban. Energía, convicción y compromiso era un factor común de las almas revolucionarias, quienes, congregadas en movimientos sociales, organizaciones políticas y populares, también reafirmaban el patriotismo de los venezolanos en tiempos de dificultades.



"Este es un pueblo en resistencia, aquí estamos desmotrándole al imperialismo norteamericano y a los países traidores que no pasarán por encima de un pueblo patriota y bolivariano. Somos un pueblo que resiste y contra eso no podrá ningún imperio", aseveró Judith Meza, médica integral comunitaria del estado Vargas.



La algarabía seguía presente. La juventud corría con los brazos entrelazados, mientras mujeres y adultos mayores extendían sus brazos en señal de saludo a los caballos de hierro que, con el sonar de sus bocinas, anunciaban el avance de la caravana que llegaría al Palacio Presidencial de Miraflores.



En las cercanías de Los Símbolos, banderas de Ecuador, Colombia, Palestina y Perú aparecían entre la multitud. Y es que la movilización convocó a movimientos sociales internacionales, quienes tomaron las calles para manifestar su respaldo al país que los acogió.



"Tenemos un profundo sentimiento de gratitud con este proceso bolivariano que nos ha permitido desarrollar nuestra capacidad educativa, laboral y política. Hoy manifestamos nuestra absoluta disposición a contribuir en la defensa de esta Patria, que es y será siempre nuestra Patria", enfatizó Alonso Rúa, colombiano de nacimiento, integrante de la Red para las Comunidades de Migrantes.



En Venezuela, la comunidad extranjera encontró un hogar. Rúa es ejemplo de ello y de ahí emerge su compromiso por preservar la integridad de la nación que le ha dado tanto. "Estamos dispuestos a participar en la gesta heroica que significa garantizar la paz", afirmó, al tiempo que aseveró que, ante las amenazas de intervención militar, "los pueblos que hacemos vida en el proceso bolivariano también seremos resistencia".



Con su pabellón rojo y blanco en el hombro, Oscar Fabián, de nacionalidad peruana, también manifestó gratitud al país que lo recibió 20 años atrás. Él llegó para aprender de la Revolucion Bolivariana y terminó enamorado, según comentó.



"Venezuela, a diferencia de otros países, acoge al extranjero, lo asimilia, lo convierte en uno más. Perú, particularmente, tiene mucha deuda con Venezuela, sobre todo en este momento cuando los venezolanos están siendo malatratos en mi país", dijo.



Fabián lamentó la xenofobia, así como la explotación laboral a la cual son sometidos venezolanos en territorio peruano. En este sentido, señaló que los migrantes de la patria de Bolívar "regresarán convertidos en chavistas", dado que "valorarán lo que tienen aquí, ya que no lo encontrarán allá".



Por otro lado, Oscar Fabián, quien cursa una maestría gratuita en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), situación que afirmó no sucede en su país de origen, indicó que se encuentran avanzando en la constitución de una milicia que, integrada por peruanos, "defiendan esta Patria con alma, corazón y vida".



El repudio a las maniobras injerencistas contra Venezuela también centró el discurso de los marchistas. Jehad Yousef, miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, señaló que ante la arremetida imperialista es imperioso que "todos los factores de izquierda revolucionaria tengamos un frente unido" en defensa de los pueblo soberanos.



"Es importante que todos los factores sociales apoyemos el proceso, defendamos los logros de la Revolución, somos agradecidos el apoyo diplomático, material y político", apuntó.



Yousef destacó que la comunidad palestina agradece el respaldo brindado por Venezuela a su nación.





La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)