Se cumplen 36 años de la masacre en Cantaura

4 de octubre de 2018.- Venezuela conmemora este 4 de octubre los 36 años del asesinato de 23 luchadores revolucionarios, hecho ocurrido en la ciudad de Cantaura, en el estado oriental de Anzoátegui, donde organismos de seguridad del gobierno de Luis Herrera Campins, en operación combinada de fuerzas militares y policiales tenían como objetivo exterminar lo que oliera a revolucionarios, comunistas, luchadores sociales, y organizaciones civiles.



Así lo rememoró la coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez Carrizales de Silva, Judith López Guevara, quien expresó que en el año 1979 concluyeron algunas organizaciones políticas de izquierda el pacto con el gobierno para producir otra llamada pacificación y el desarme de algunas organizaciones como la Organización de Revolucionarios (OR) y el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), quedando en armas Bandera Roja.



“De allí la persecución sangrienta a todos sus dirigentes, militantes y amigos, por no acogerse al llamado de la pacificación. Por eso los presos, torturados, desaparecidos en los calabozos de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) como fue el caso del José Miguez, el españolito, que duró más 15 días secuestrado sin paradero alguno en el año 1981.



En el marco de la entrevista, indicó López Guevara, que la lucha fue a muerte desde el llamado de pacificación. “El no acogerse a esa política y enfrentar el pacto de Punto Fijo desencadenó una agresión desmedida contra una organización que combatía por el socialismo, por el derrumbe del capitalismo, hoy más que nunca se mantiene viva esa disputa por su construcción y son los trabajadores, la clase obrera, los pobres de esta tierra, quienes debemos encabezarla”.



La defensora de los derechos humanos, indicó que “con conciencia de clase, con claridad política debemos caminar todas y todos hacia el poder comunal, única vía para la construcción del socialismo. Es así como debemos honrar a nuestros camaradas de lucha caídos. Y jamás debemos olvidar que el poder popular se construye de abajo hacia arriba, no al revés”.



Se requiere compromiso de las organizaciones sociales, “debemos construir el ejército del pueblo, para la transformación orgánica y política del sujeto social político e histórico del cambio, las articulaciones de los diversos actores sociales empeñados en transformar sus condiciones de vida y de la sociedad resulta hoy un paso indispensable en dirección de alternativas concretas, la definición de proyectos estratégicos de la organización sociopolítica necesaria”, destacó López Guevara.



Esta insigne revolucionaria fue una de las protagonistas en rescatar los cuerpos de Cantaura. “Después de 15 días de los hechos, obtuvimos información que los camaradas habían sido enterrados en fosas comunes en el cementerio de EL Tigre. Allí comenzó el viacrucis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los familiares, primer paso obligatorio pasar para ser reseñado por la oficina de la DISIP, luego pasar por las vejaciones y humillaciones de los cuerpos represivos del Estado, y el traslado de los camaradas para ser sepultados”.



Recordó que ya han transcurrido 36 años de esa masacre, “los expedientes se encuentran en los tribunales para decisión y no se ha tomado ninguna acción al respecto, pareciera que una mano invisible los esconde para que no se tome ninguna decisión y los culpables no respondan ante estos abominables hechos, donde remataron a los heridos, acribillaron a hombres y mujeres, no respetaron los derechos más elementales como es el derecho a la vida. En la 4ta República no respetaban ningún tipo de derecho humano, ni siquiera que los familiares pudieran dar cristiana sepultura a sus fallecidos”.



Finalmente, la también representante de la Fundación Américo Silva, dijo que “basta de tanto retardo judicial, es hora de cumplir con los 23 caídos en Cantaura”