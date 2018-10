Diosdado Cabello dijo que Eva Golinger es una “agente del imperialismo”

Cabello: "Esa señora jamás ha sido chavista, ella siempre ha sido una ficha del imperialismo”. Credito: Aporrea.org

4 sept. 2018 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se refirió este miércoles en su programa “Con el mazo dando” a la abogada estadounidense Eva Golinger y aseveró que ella es una “agente del imperialismo”.



Aunque el Presidente de la ANC no mencionó directamente a Golinger, dijo que “salió una señora que algunos dicen que era chavista, esa señora jamás ha sido chavista, ella siempre ha sido una ficha del imperialismo”.



Recientemente, Golinger criticó la visita del presidente Nicolás Maduro a la ONU, la cual catalogó como un acto “desesperado” para reunirse con el presidente Donald Trump. Su pronunciamiento destacó en las redes sociales, ya que ella siempre se ha caracterizado por su inclinación al oficialismo.



Plan de Recuperación Económica



Cabello resaltó este miércoles la importancia de que el Plan de Recuperación Económica del Ejecutivo nacional fuera creado a la medida de las necesidades del país y no a criterio de organismos foráneos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).



“El Plan de Recuperación Económica es nuestro, hecho por nosotros mismos, y no como el de (Mauricio) Macri, que se fue a obedecer los designios del FMI”, apuntó en su programa Con el Mazo Dando.



Destacó la necesidad de seguir apoyando al presidente de la República, Nicolás Maduro, “en los 90 días que ha pedido” para implementarlo y mostrar resultados, y aseveró que “los problemas que, por supuesto, han surgido” se han ido “ajustando oportunamente”.



El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desestimó la petición que hicieron el pasado 26 de septiembre los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



Recordó que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se ha mostrado “en desacuerdo con la CPI”, y aun así “sus aduladores de turno fueron allá a pedir que se investigue a Nicolás”.



“El mismo Trump dice que la CPI no sirve para nada, la condena, y sus perritos falderos van para allá”, dijo Cabello, restando importancia a los alcances que pueda tener la iniciativa regional de llevar el caso venezolano ante la Corte con sede en La Haya.



Con información de: El Universal