Transportes escolares se desaparecieron

3 sept. 2018 - Trasladar a los chamos al colegio en Caracas se ha vuelto complicado para algunos padres y representantes debido a la escasez de transportes escolares.



Luego de recibir varias denuncias al respecto, el equipo de ÚN realizó un recorrido por planteles para constatar la información.



En el caso de los colegios La Santísima Trinidad y El Cristo de Catia, parroquia Sucre, no cuentan con prestadores del servicio. “En esta institución no hay transporte, uno tiene que resolver como traer y buscar a los niños”, comentó josé González, representante de La Santísima Trinidad.



En la Zona F del 23 de Enero, el Colegio Divino Maestro actualmente no tienen a nadie que haga transporte. Varios representantes de la institución informaron que antes había un señor que ofrecía el traslado, pero lo dejó “porque lo que ganaba no le alcanzaba para comprar los repuestos que necesitaba para el vehículo”, aseguraron.



Una representante que no reveló su identidad se encontraba recogiendo a su hijo del colegio y al preguntarle acerca del tema señaló que le urge que llegue alguien que desee prestar el servicio. “Tengo dos hijos, el menor estudia aquí pero el mayor lo tengo estudiando en Agua Salud. Tengo que dividirme en dos, para mi es urgente que se solucione esta situación, sobretodo porque el transporte público también se está desapareciendo”, señaló.



Dolarizados. Padres manifestaron que en algunas instituciones situadas al este de Caracas están ofreciendo el servicio cobrando en dólares, lo que representa un gasto significativo para ellos.



“Un transporte escolar puede estar cobrando 20 dólares que debemos pagar en esa moneda o al cambio del día en bolívares. Suponte que sean unos dos mil bolívares, más una mensualidad que te pueda costar entre Bs.S 2.000 y 3.000, estamos hablando de Bs.S 5.000, es muchísimo dinero”, expresó una representante del Madre del Divino Pastor, ubicado en La Urbina.

