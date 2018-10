Invitan al I encuentro hacia la construcción de una nueva Agenda Alternativa Bolivariana 7 octubre en Maracay

3 de octubre de 2018.- El Movimiento Plataforma Bolivariana invita al I ENCUENTRO DEL FORO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA AGENDA ALTERNATIVA BOLIVARIANA UNA SALIDA CHAVISTA A LA CRISIS.



En el marco de cumplirse 6 años de aquella histórica fecha en la que el comandante CHÁVEZ ganara las elecciones para un cuarto mandato consecutivo, el 7 DE OCTUBRE DE 2012, que comprendería el período presidencial 2013-2019, queremos invitar a l@s compañer@s para juntos analizar el porvenir del pueblo venezolano en su constante lucha por la independencia.



Con el fin de fortalecer un movimiento de unión de las distintas fuerzas bolivarianas-nacionalistas



• Por la construcción de la plataforma Bolivariana de apoyo a una salida chavista a la crisis

• Por un horizonte trasformativo y productivo para el pueblo venezolano



Agenda:



9:00 a.m.: Apertura del evento a cargo del compañero César Mogollón.

9:20 a.m.: Palabras de la dirigente Indira Urbaneja, Promotora Nacional del Movimiento de la PLATAFORMA BOLIVARIANA.

9:50 a.m.: Palabras del dirigente político de UPP89, Wilmer Nolasco.

10:20 a.m.: Palabras del profesor universitario y dirigente político, Juan Barreto.

11:00 a.m.: Derecho de palabra, preguntas y reflexiones de los participantes

12:00 a.m.: Respuestas y cierre del evento por los compañeros del panel.



7 de octubre de 2018 – 8:30 a.m



HOTEL BERMUDEZ - MARACAY Estado Aragua

