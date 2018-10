Carabobo: Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva destaca labor de Carlos López Guevara

2 de octubre de 2018.- A tres meses de la desaparición física del revolucionario, luchador social, escritor, poeta, intelectual y defensor de los derechos de la mujer por una vida libre de violencia, el Frente de Mujeres "Argelia Velázquez Carrizales de Silva", asistirá al homenaje que le rendirá la Unidad Popular Revolucionaria Anti-imperialista (UPRA) en la IV Convención de la Izquierda Revolucionaria CONIR "Contra la agresión Imperialista, el pueblo Organiza la Resistencia Popular", Este próximo sábado 6 de octubre, a efectuarse en el Inces Av. Lara, Valencia Estado Carabobo.

Merecido reconocimiento al guerrillero Carlos López Guevara, al hombre que luchó incansablemente hasta el último aliento de su vida por la construcción de un mundo mejor, con conciencia de clase, emprendió la organización del poder popular, sin recursos, sin viáticos (aporte), sin vehículo, sin sueldo, demostró que con conciencia, perseverancia y disciplina se logran los objetivos trazados, como en los viejos tiempos de lucha revolucionaria. Se comportó dando ejemplo; que se puede construir un mundo nuevo sin clases sociales, si nos unimos todas y todas para alcanzarlo. Dictó charlas, talleres, foros, para la construcción del soberano, trabajó codo a codo con los trabajadores de la tierra por la organización del sector campesino en el Estado Miranda (región central del país). Enseñó a jóvenes, que son la generación de relevo, que el trabajo es posible hacerlo si estamos claros hacia dónde vamos.

La construcción del Socialismo es un camino largo, pero lo debemos hacer sin pausa y sin prisa, organizándonos, creando conciencia de clases, cambiando las relaciones sociales y humanas de producción capitalista.

El 5 de julio, día de la Declaración de la Independencia de Venezuela, aceleró su partida. No es casualidad, sino un símbolo. Por lo que tanto luchó hasta el último aliento de su vida, para no olvidarlo. Se fue de golpe y sin despedida, dejándonos a todas y todos, continuar con su legado de la construcción del Estado Comunal, una sociedad igualitaria, donde no exista la explotación de la mujer y el hombre, con igualdad de derechos, con respeto por el otro o la otra, donde no existan las clases sociales y los medios de producción sean de propiedad colectiva y se suprima al final el Estado, que es el instrumento de dominio burgués.

Carlos López Guevara, siempre hacía énfasis en el Golpe de Timón del Presidente Hugo Chávez, donde advertía que con cambiarle el nombre a una empresa y ponerle "empresa de producción socialista", no significaba que fuera socialista, si las relaciones sociales de producción seguían siendo capitalistas, se tenía que revertir ese proceso, con conciencia de clase de sus trabajadores y cambiar el modelo productivo. Por ello su defensa del proyecto Bolivariano y Socialista lo llevó a discutir en comunidades, barriadas, caseríos, creando conciencia que por allí es el camino a seguir. Desde el Frente de Mujeres "Argelia Velázquez Carrizales de Silva", lo llamamos el Guerrillero Incansable, indoblegable y de principios muy nobles.

Levantó la bandera de la igualdad de género, siempre expresó el respeto hacia la mujer y repudio la violencia que ejerce el capitalismo contra las femeninas, su heroína fue su madre Aura Cristina Guevara, defensora de los derechos humanos, quien le enseñó desde muy niño que todos los seres humanos de esta tierra somos iguales, lo único que nos hacía diferente es lo biológico. Carlos aprendió con ella los padecimientos de esta sociedad perversa, que en esos tiempos y en estos otros la violencia contra las mujeres en una sociedad patriarcal condena a la mujer antes de nacer.

En sus equipos de trabajo siempre estuvo presente la mujer, cuando falleció grupos de ellas de distintas organizaciones, milicianas, campesinas, militantes, educadoras, trabajadoras, hicimos la parada de honor para despedir físicamente al camarada, el cual nos deja un enorme vacío en estos tiempos de lucha que atraviesa la Revolución Bolivariana. Ya no lo escucharemos en el programa "Con Chávez" en la emisora al Son del 23, tampoco lo veremos en la Casa José Marti, en Parque central, Plaza Bolívar, en el bulevar Panteón camino al Cuartel San Carlos, centro de conversatorios y estudios en la formación de cuadros para la Revolución Bolivariana y Socialista.

¡¡Vuela muy alto Camarada y amigo de luchas libertarias!!