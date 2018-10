Diosdado Cabello desmintió rumores sobre su estado de salud

Caracas, octubre 2 - “Decían que yo tenía una bacteria alojada y que ellos pedían por la salud de la bacteria, que no le pasara nada a la bacteria. Aquí estoy, vivito y coleando, por la revolución bolivariana”, ironizó Cabello, de 55 años.



Desde el pasado fin de semana, varios usuarios de redes sociales como Twitter se hicieron eco de versiones de que Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige en Venezuela, estaba hospitalizado por una bacteria en el hígado.



Cabello tomó la iniciativa para referirse al caso durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista de Venezuela (PSUV), del que es vicepresidente.



“Invéntense una de verdad. Todos nos vamos a morir, todos, algún día nos tocará, pero eso no lo determinará la gente”, añadió.



El político pidió a los chavistas desestimar los rumores y se mostró decepcionado de que algunos copartidarios se hubieran dejado arrastrar por la desinformación.



“Al que me escribía le decía: ‘Estoy decepcionado de que me preguntes cómo estoy’, porque se dejaron llevar por una información incorrecta, triste”, dijo, refiriéndose a uno de sus seguidores de Twitter.

