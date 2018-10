Invitación al taller "Crisis ecológica y activismo ecologista: una interpretación política y social"

1° de octubre de 2018.-

Atendiendo el compromiso de formación ambiental adquirido en el encuentro de organizaciones sociales "Extractivismo, agua, democracia y derechos humanos", realizado el pasado 24 de julio de 2018, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela invita a participar en el taller: "Crisis ecológica y activismo ecologista: una perspectiva política y social". Esta actividad, cuya inscripción es libre, se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Gumilla de Caracas los días Jueves 4 y Viernes 5 de octubre de 2018, en el horario comprendido entre las 8:30 am - 12:30 pm y 2:00 pm - 4:00 pm. Para efectos de inscripción pueden enviar su confirmación por el correo ecopoliticavenezuela@gmail.com

A continuación el Programa del Taller:

a) INTRODUCCIÓN

La ecología no es ni puede ser un tema secundario en Venezuela y América Latina en general, sobre todo si consideramos que el interés por el cuido de la Naturaleza tiene que ver fundamentalmente con la sobrevivencia material y cultural de la mayor parte de los habitantes de este continente. No obstante, esa preservación sólo puede ser posible en la medida en que la ecología se desplace desde sus ámbitos originales de especialización (cátedras, laboratorios, comunidades científicas, etc.) hacia la esfera del debate y las decisiones de corte social y político. Esto supone la participación de las propias víctimas de la gran crisis ecológica que se extiende por el mundo incluyendo, obviamente, a Venezuela y sus diversos territorios.

Vistas así las cosas cabe entonces promover discusiones y coordinar acciones que contribuyan a la formación y consolidación de una nueva radicalidad social con la ecología en el centro, entendida no como una manifestación meramente intelectual o una simple proyección de buenas intenciones, sino como un pensamiento alternativo estrechamente ligado a una práctica social y política capaz de incidir de manera significativa en la búsqueda de alternativas societales y civilizatorias al colapso global en curso. En este sentido se hacen necesarios el acompañamiento, el diálogo y el impulso a iniciativas de estudio y análisis con comunidades, grupos, organizaciones, movimientos y activistas que abordan lo ecológico en procesos de difusión, formación, animación y articulación vinculados a procesos de resistencia y construcción de alternativas en los que los habitantes se exponen y batallan en torno a amenazas e intereses que se ciernen sobre sus modos de vida, sus formas de relación con el mundo natural y las opciones de futuros que pueden plantearse.

b) OBJETIVOS:

Familiarizar a los participantes con los principales conceptos, herramientas y principios básicos de la ecología política y la ecología social

Acompañar a los participantes en el análisis y comprensión de la crisis socio-ecológica en diferentes escalas

Generar una dinámica que permita identificar alternativas socio-ecológicas a la crisis y los modos de inserción en ellas

c) CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

UNIDAD I

La ecología política y la ecología social como marcos de interpretación de la realidad socio-ecológica

Raíces históricas y contexto del surgimiento de la ecología política y ecología social Ecología política Ecología social

UNIDAD II

La crisis ecológica planetaria y crisis civilizatoria

¿Qué tipo de crisis estamos enfrentando? La crisis civilizatoria y el antropoceno Rasgos de la crisis socio-ecológica actual: cambio climático, huella ecológica y límites del planeta, crisis energética Las fronteras de las mercancías Esbozo de un diagnóstico socio-ambiental de Venezuela

UNIDAD III

Dinámicas socio-ecológicas y extractivismo en América Latina

Extractivismo y neo-extractivismo en América Latina El extractivismo en Venezuela. Resistencias sociales y conflictos socio-ambientales Coyuntura actual: ¿Nueva fase del extractivismo? Las nuevas fronteras de las commodities.

UNIDAD IV

Alternativas a la crisis socio-ecológica y los modos de inserción en ellas

Políticas públicas en diferentes escalas Decrecimiento, post-extractivismo y buen vivir Breve relación de la evolución del ecologismo. Los desafíos emancipatorios del ecologismo contemporáneo y su convergencia con otras luchas sociales

d) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ORIENTACIÓN – APRENDIZAJE:

La idea es que, además de las secciones magistrales, se den algunos ejercicios didácticos en los cuales los participantes puedan generar ideas, reflexiones e insumos para enriquecer el debate.

Las propuestas son: