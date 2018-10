Venezuela ratifica su compromiso con el proceso de paz en Colombia

Credito: Archivo

Caracas, octubre 1°- El Gobierno de Venezuela ratificó este sábado su compromiso por la paz de Colombia, tras las declaraciones del presidente de ese país, Iván Duque, quien afirmó desconocer a Caracas como garante para una eventual negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



A través de un comunicado de la Cancillería, Venezuela "lamenta y denuncia que el Gobierno entrante de Colombia no guarde compromiso alguno con la paz verdadera y el entendimiento en su país"; al tiempo que advierte que los anuncios hechos por la administración de Duque amenazan la continuidad del proceso de negociación.



A continuación el texto íntegro:



Gobierno venezolano ratifica su compromiso irrenunciable por la paz de Colombia



La República Bolivariana de Venezuela ratifica al Pueblo colombiano su compromiso irrenunciable con la paz en la hermana República de Colombia.



Venezuela lamenta y denuncia que el Gobierno entrante de Colombia no guarde compromiso alguno con la paz verdadera y el entendimiento en su país. Los anuncios que han hecho desde Bogotá referentes a los diálogos de paz con el ELN amenazan injustificadamente la continuidad y avances del proceso de negociación.



Venezuela es y será garantía para la paz real y duradera en Colombia. Los hechos han demostrado que sin la participación directa e incluso personal de los Presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, jamás se hubiesen logrado los éxitos parciales y avances en los diálogos de paz.



La República Bolivariana de Venezuela aspira que en esta coyuntura no se impongan los intereses mezquinos de la guerra y la violencia que tanto dolor han causado al hermano Pueblo colombiano durante décadas y reitera que estará siempre al servicio del pueblo de Colombia para siga abriendo y transitando el camino hacia la paz.