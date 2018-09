Rinden tributo a Héctor Lavoe en el Día Internacional del Orgullo Salsero

En el Día Internacional del Orgullo Salsero, celebramos el nacimiento de uno de los mejores y más grandes exponentes del género de la salsa, “El Cantante de los Cantantes”, Héctor Lavoe. pic.twitter.com/fNlCz20T9l — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 de septiembre de 2018

Septiembre 30 de 2018.- En ocasión de esta fecha, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió tributo a Héctor Lavoe, considerado "El Cantante de los Cantantes", por quien se declaró este día.El Día Internacional del Orgullo Salsero se declaró en el mundo en memoria de Héctor Lavoe por ser el día de nacimiento de este icono de la Salsa (el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico).Esta celebración se realiza con todo tipo de eventos reivindicativos, tanto por parte de instituciones públicas como privadas.También participan músicos, periodistas, Djs y melómanos cuyo interés sea la difusión de los valores más auténticos y destacados de este género musical desde sus orígenes hasta hoy.Entre sus principales canciones destacan El Cantante, Mi gente, Todopoderoso, Rompe Saraguey, Periódico de Ayer, Juanito Alimaña, entre otros éxitos que perduran a través de los años y se convierten en una referencia para cualquier salsero de esta generación. /XNEl salsero puertorriqueño formó parte de la orquesta de Willie Colón desde 1967, también fue uno de los primeros intérpretes de la Fania All Stars desde su creación en 1968, además de grabar junto a reconocidos artistas como Andy Montañez, El Gran Combo, Frankie Ruiz, Santos Colón, Oscar D’ León, Tito Nieves, Ismael Rivera, Daniel Santos, Tito Puente y Richie Ray, entre otros.Dos anécdotas de Héctor Lavoe contadas por Ángel Méndez, fundador de la revista Swing Latino:"La primera de ellas tiene que ver con Héctor y Pablo Escobar, el mafioso colombiano. Nos relató Eddie Montalvo, el conguero del ponceño, que fueron contratados por Larry Landa para tocar en la casa de Pablo Escobar. El contrato fue por dos sets y se culminó el trabajo como a las dos de la mañana. Escobar, pasado de tragos, prolongó la fiesta hasta las 6:00 de la mañana y al negarse los cantantes y la orquesta (también estaba Ismael Rivera, el "Sonero Mayor", quien armó tremendo), fueron encerrados a punta de pistola en un cuarto, quitándoles sus pasaportes y los zapatos para que no pudiesen escaparse, pero Héctor se escabulló por una ventana y pidió auxilio a un taxista, a quien tuvo que cantarle "El cantante" para que pudiese creer su versión en torno al secuestro y constatara que en realidad él era Héctor Lavoe, quien había logrado salir de su encierro. Al siguiente día, Escobar canceló sus honorarios y envió los pasaportes y disculpas a Lavoe por lo ocurrido; también a los miembros de la Orquesta.La segunda anécdota tiene que ver con nosotros (con el propio Ángel Méndez). Le hicimos una entrevista a Lavoe cuando estaba "pegado" con "El Cantante", una composición de Rubén Blades. En esa entrevista, el de Ponce dijo no tenerle respeto como cantante a Rubén, y que Dios le había dado lo suyo a cada quien… Publicamos la entrevista en nuestra revista y como ésta circulaba en Nueva York, cuando llegamos a la Big Apple para asistir y cubrir un Festival de Salsa, nos recibe Ralph Mercado con aquello de que "estás caliente en Nueva York", lo que equivale a que estás guindando y no formas parte de un arbolito. No notamos la gravedad del asunto hasta que Héctor nos "pesco" al lado de la tarima y comenzó a insultarnos en medio del soneo, luego un miembro de su orquesta nos dijo que mejor nos fuésemos al Hotel porque las cosas no estaban muy buenas. La verdad es que sólo vimos la mitad del Festival, porque nos cambiamos tres veces de hotel y al final tuvimos que salir volando para Puerto Rico, ya que, en verdad, estábamos "calientes" en la ciudad de Nueva York."