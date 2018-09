(VIDEO) Imágenes del caos y la devastación dejados a su paso por tsunami en isla de Indonesia

Septiembre 29 de 2018.- Tras un violento terremoto de magnitud 7,5 y varias réplicas se produjo un posterior tsunami que arrasó este 28 de septiembre la isla indonesia de Célebes, catástrofe que ha dejado hasta ahora más de 400 víctimas mortales, 540 heridos, 29 desaparecidos e incalculabes pérdidas de valor.

El fenómeno devastador se dio al norte de la isla indonesia de Célebes, también conocida como Sulawesi. El balance de víctimas provisional supera ya las 400 personas fallecidas y las 500 heridas, aunque las autoridades advierten que la cifra definitiva podría elevarse mucho más. Cientos de casas, edificios e infraestructuras han quedado dañadas y el gobierno indonesio trata de restablecer con urgencia las comunicaciones y la electricidad

#BREAKING| At least 384 people killed and hundreds more missing after series of powerful #earthquakes rocked #Indonesia.

For More Information| https://t.co/x4810P9cMA#PrayForPalu #earthquake #Donggala #Tsunami #PrayforDonggala #PrayforSulteng #PrayForIndonesia

— NOW News (@NOWNews18) 29 de septiembre de 2018

Estos fenómenos naturales han ocasionado una gran devastación en las ciudades de Palu y Donggala. Los usuarios de redes sociales han compartido imágenes de las desastrosas consecuencias.

Gempa di donggala, Sulteng#PrayForDonggala

— Master BHeN (@master_bhen) 28 de septiembre de 2018

El terremoto se produjo al noreste de la ciudad de Donggala y se registró tan solo unas horas después de otro sismo de magnitud 6,1 en la misma zona, seguido por varias réplicas.

Mesjid Apung ini masih kokoh berdiri pasca gempa tsunami di Palu #PrayforDonggala #prayforpalu #prayforsulteng (foto sebelum dan setelah kejadian)

— Luqmanul Hakim (@luqmanlukmaan) 29 de septiembre de 2018