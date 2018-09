(VIDEO) Trabajadores de CANTV y Corpoelec: El presidente Nicolás Maduro se equivocó en tratar de no reconocer las Convenciones Colectivas

Miércoles, 26 de septiembre de 2018.- Toda acción produce una reacción y algunas de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en la anunciada política en el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica han generado reacciones por parte de los trabajadores que consideran vulnerados sus derechos laborales, logrados a través de años de lucha que están reflejados en las Convenciones Colectivas.



Basados en ello, el miércoles 19, trabajadores de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) frente a su sede principal, ubicada en la avenida libertador de Caracas y trabajadores de Corpoven expresaron su descontento, manifestaron, argumentaron, declararon y trancaron la Libertador.



Expresaron que el presidente Nicolás Maduro se equivocó en tratar de no reconocer las Convenciones Colectivass.



Abogan por el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que dice que el salario de los trabajadores debe cubrir las necesidades básicas de usted y su familia, según expresó Juan Veliz presidente el sindicato de la CANTV en Caracas.



El día de hoy, el estado-patrón, el gobierno nacional acaba de imponer unas tablas salariales que desmejora y por eso vamos a pelear juntos, no solamente los compañeros de Corpoelec, los compañeros también de la salud, educadores, los compañeros del Metro, las asociaciones de jubilados, todos a incorporarnos activamente para esta lucha, que es de todos, porque están desmejorando nuestros derechos laborales.



Aquí están los trabajadores de base reclamando sus derechos.



Por su parte, Reinaldo Díaz, secretario general del sindicato de trabajadores electricistas, Corpoelec, Caracas y miembro del comité ejecutivo de Fetraelec señaló: hoy estamos en la calle nuevamente, por la defensa de la Convención Colectiva.



El Presidente de la República dice que todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella, sin embargo, todo lo que está haciendo está fuera de la Constitución y en contra de los trabajadores tanto activos, como pensionados y jubilados.



El hecho es que nos está aplicando un tabulador donde nos baja los salarios...y nos está quitando cláusulas que aparecen en nuestra Convención Colectiva.



Este es un paquete económico que lo estamos pagando los trabajadores, un paquete económico antiobrero, porque si se suben los precios, se bajan los salarios, ese es un paquete antiobrero.



Hacemos un llamado a la unidad, hoy estamos aquí Corpoelec, CANTV, pero este es un problema de Salud, de Educación, de la Cancillería...incluso de PDVSA porque le están clavando este tabulador a toda la Administración Pública y a todas las empresas públicas.



Por su parte el presidente del sindicato de trabajadores de CANTV de Miranda señaló: Recordemos que las Convenciones Colectivas son acuerdos entre las partes, eso no es una cuestión ilegal, al contrario, creemos que el Presidente se equivocó en tratar de no reconocer las Convenciones Colectivas.



Procedieron los trabajadores de CANTV y Corpoelec a intensificar su protesta y pasaron a trancar la avenida Libertador justo en frente de la entrada principal de la sede principal de CANTV.



La mayoría de los que estamos aquí somos jubilados y la empresa nos ha quitado un poco de beneficios, sobre todo ahora, lo último que nos ha quitado ahora, es un bono que nos daban ellos, pero nos lo quitaron, nos están quitando la medicina, los servicios médicos, nos están suprimiendo las clínicas que antes las teníamos y también nos las están quitando expresó Cruz Ortega quien trabajo durante 31 años en CANTV.



Carlos Villaruel quien trabajó durante 22 años en la compañía dijo que: quedamos por debajo de los salarios que teníamos anteriormente con respecto a los tabuladores, a las tablas salariales que tenía CANTV.









