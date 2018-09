Elías Jaua responde a acusaciones de compra de cuadernos a Colombia

El ex ministro de Educación, Elías Jaua Credito: Twitter

25 de Septiembre - Elías Jaua, ex ministro de Educación, indicó que durante su gestión nunca realizó compra de cuadernos a Colombia, en respuesta a las acusaciones del periodista y escritor venezolano Roberto Malaver.



Malaver indicó en Twitter que el Ministerio de Educación no tomó en cuenta a la empresa venezolana Invepal y había encargado en Colombia la fabricación de 24 millones de cuadernos.



Jaua señaló que los cuadernos que se distribuyen en los morrales escolares de las escuelas fueron comprados en Venezuela.



“Estimados Roberto Malaver y José Vicente Rangel les aclaro, por si acaso es conmigo, que durante mi gestión no se realizó ninguna compra de cuadernos a Colombia. Los cuadernos que se distribuyen en los morrales escolares fueron comprados por Venezuela Productiva. Ministerio de Finanzas”, indicó Jaua en Twiter.



