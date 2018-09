(VIDEO) Alta polémica por Castro Soteldo y lo que dijo: "Debemos ir a la construcción de una burguesía revolucionaria y transformadora"

Caracas, septiembre 25 - Una alta polémica se ha desatado a raíz de lo dicho por el ministro Wilmar Castro Soteldo el pasado domingo en su programa de televisión cuando sentenció: "Debemos ir a la construcción de una burguesía revolucionaria y transformadora que alcance los estadios de liberación económica de nuestro país".



Estas palabras fueron expresadas por Castro Soteldo en su programa "Cultivando Patria" luego de analizar fragmentos del libro del escritor, también venezolano, Orlando Araujo, "Venezuela violenta" en el cual analiza a la burguesía nacional, sus divisiones y sus roles históricos.



En redes llamadas sociales y a propósito de otros temas, el exministro Elías Jaua señaló:



Estimados @robertomalaver y José Vicente Rangel les aclaro, por si acaso es conmigo, que durante mi gestión no se realizó ninguna compra de cuadernos a Colombia. Los cuadernos que se distribuyen en los morrales escolares fueron comprados por Venezuela Productiva. Min Finanzas.



Le explicó:Durante mi gestión no se compraron cuadernos en Colombia.El Min.Educación no compró los cuadernos.Aprovecho para reiterar a quienes me andan acusando sin fundamento “Dejen quieto al que está quieto”.Sigan con su “burguesía revolucionaria”(¿?) que yo ando con el pueblo.



El también exministro Reinaldo Iturriza se expresó a través de Facebook:



La lucha de clases dentro del chavismo:



"#CultivandoPatria | Ministro Wilmar Castro: Debemos ir a la construcción de una burguesía revolucionaria y transformadora que alcance los estadios de liberación económica de nuestro país".



Qué gran cagada, vale.



Por su parte el comunicador Luigino Bracci, al publicar el video de Castro Soteldo, expresó:



Fragmento completo del programa Cultivando Patria número 99, grabado en el estado Lara, en el que el ministro de Agricultura y Tierras de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo, comenta el tema de la burguesía nacional y lee fragmentos del libro "Venezuela Violenta" de Orlando Araujo sobre el papel de la burguesía en la historia y en el país. Señala las diferencias entre una burguesía parasitaria y una nacionalista y productora. Insta a construir una burguesía revolucionaria, palabras que han causado gran controversia y un debate entre revolucionarios.







Las polémicas frases se pueden escuchar en el minuto 14:26 y subsiguientes