Fundanimal sirvió de fachada para encubrir a implicados en magnicidio frustrado

Ángela Expósito Carrillo, alias "La Perrera" involucrada en magnicidio frustrado

25 sept. 2018 - El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, denunció este domingo que los detenidos en la madrugada de este sábado usaban fachadas de Organización No Gubernamental (ONG) para encubrir los actos terroristas perpetrados el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar contra el presidente de la República, Nicolás Maduro.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez mostró un video de Alfredo Romero — director de una ONG llamada Foro Penal Venezolano y publicado en su cuenta en la red social Twitter — en la que denunciaba "detenciones", entre ellas la de Ángela Expósito Carrillo, alias "La Perrera" e involucrada en magnicidio en grado de frustración, señalando que era representante de una ONG de protección animal.



"Nos denunciaron varias detenciones en la madrugada entre viernes y sábado, incluyendo a una señora que es director de una ONG de protección de animales, FUNDANIMAL, y quien mantenía bajo su cuidado unas mascotas de perseguidos políticos", expresó Romero en el material audiovisual.



No obstante, Rodríguez señaló que la señora Expósito confesó que albergó en su residencia a Henrybert Enmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, cabecilla del intento de magnicidio contra el jefe de Estado en la avenida Bolívar, que dejó un saldo de seis efectivos de seguridad heridos.



En su confesión, detalló Rodríguez, alias "La Perrera" declaró como se contactó Laided Salazar, prófuga de la justicia e involucrada en la Operación Jericó, conocido como el Golpe Azul y develado en 2015; en el que conspiraban algunos oficiales y suboficiales de la Aviación Venezolana.



"Hace cuatro meses conocí por las redes sociales a Laided Salazar , en ese momento no sabía que era ella. Ella me contacto por un seudónimo, yo le coloqué Aida. Hace aproximadamente dos semanas Aida me manda un mensaje por Whatsapp, y me dice que necesita que le preste la colaboración de ir a buscar a una persona y llevarla para un sitio, que pudiera quedarse unos días o unas semanas", confesó Expósito Carrillo en un material audiovisual presentado en la rueda de prensa.



Carrillo señaló que recogió a alias Morfeo en la Quinta Los Venaditos, y estuvo en su casa en la que lo ayudó a realizar compras y a adquirir un documento de identidad falso.



"Estando el muchacho en la primera semana, no lo conozco totalmente quién es él, pero a la semana siguiente se va soltando y me va diciendo del problema que estaba metido, porque yo lo desconocía en ese momento. Después veo en el rollo en el que me metí. Lo ayudé a hacer el mercado, le traía el mercado, me pidió el favor que le buscara una cédula, le tomara una foto para una cédula, que también le colaboré para eso, y por último, era darle la cola para allá", manifestó alias La Perrera.



Rodríguez detalló que entre los actos criminales realizados por alias La Perrera se encuentra el proporcionarle una cédula falsa.

