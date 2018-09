Conferry suspendió viajes a Margarita y deja en el limbo a más de 800 trabajadores

Caracas, septiembre 25 - El traslado de alimentos, medicinas, materiales de construcción y pasajeros, desde Anzoátegui a la Isla de Margarita, lo está haciendo exclusivamente Naviarca y Navibus, tras la paralización completa de todos los buques de la empresa Conferry.



El único buque que mantenía operativo la naviera del estado cumple este martes ocho días paralizado por presentar fallas en motores, sistemas de generación y casco externo, informaron trabajadores de talleres y de flota.



El Virgen del Valle II, con capacidad para 950 pasajeros y 230 vehículos, realizaba dos viajes al día antes de ser anclado en los muelles de Guanta.



Alfredo Santamaría, vicepresidente de Bolimarítimos, informó que la pérdida de operatividad de Conferry deja en el limbo a más de 800 empleados, entre activos y jubilados.



El dirigente sindical dijo que presentaron una propuesta al gobierno nacional, para la creación de una nueva empresa que involucre a los trabajadores y con ellos se garantiza el transporte, para el único estado insular de Venezuela, Nueva Esparta; pero aún no recibe respuesta.



Santamaría dijo que siete años después de la expropiación, “aún no se define el sistema legal y eso es lo que no permite ni invertir ni dar estabilidad a los trabajadores”.



Un empleado del departamento de flota aseguró que Conferry también dejó sin transporte a la isla de Coche, en el municipio Villalba de Nueva Esparta.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 978 veces.