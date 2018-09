Isnardo Bravo: Fui detenido en calidad de testigo en relación con la investigación del caso Óscar Pérez

25 de septiembre de 2018.- El periodista Isnardo Bravo dio declaraciones este lunes, luego de ser retenido por funcionarios de Dgcim durante más de ocho horas, en las que afirmó que su detención se relaciona con la investigación del caso del piloto Óscar Pérez, ajusticiado por autoridades el pasado mes de enero.

"Me detuvieron en Maiquetía y me trasladaron tres efectivos de la Dgcim. No puedo dar declaraciones sobre la investigación. Solo puedo decir que se trata del caso de Óscar Pérez", dijo a la prensa en horas de la tarde.

El periodista de Vpi Tv aseguró que en su detención lo citaron a dar declaraciones sobre el caso de Óscar Pérez y le hicieron firmar una caución que lo obliga a no rendir declaraciones públicas sobre la investigación.

Me hicieron firmar una caución para que me no de declaraciones sobre el caso. No tengo problema en cumplirlo. No me llamaron en calidad de imputado, debo decirlo, me llamaron como testigo, afirmó.

Asimismo sostuvo que su detención se llevó a cabo en condiciones de respeto y cordialidad por parte de los funcionarios.

Sobre una posible sospecha de esta detención, Bravo respondió: "Mi posición contra lo que pasa en el país es pública, soy una persona pública. Yo manejo mis cuentas. No me reúno con nadie, tengo amigos militares, no conspiro. Estoy sumamente tranquilo, no tengo nada que ocultar. Me preguntaron si me podía citar a declarar otra vez, háganlo, no tengo ningún problema".

Bravo estaba junto a su hija menor para realizar un viaje programado para visitar a su hermana en Miami, Estados Unidos, cuando le quitaron el pasaporte y le dijeron que tiene "prohibición de salida del país".

Pasadas las 10 de la mañana fue trasladado desde las oficinas de seguridad del aeropuerto Simón Bolívar a la sede de la DGCIM en Boleíta, fuertemente custodiado y sin permitirle hablar con su familia.