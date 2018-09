T'achira: Más de 250 venezolanos provenientes de Colombia han ingresado con plan Vuelta a la Patria

”Bienvenidos a su Patria“ fueron las primeras palabras que expresara el protector del Táchira, Freddy Bernal en jornada de recibimiento a 140 connacionales venidos de las ciudades colombianas de Bogotá y Bucaramanga, como parte del Plan Vuelta a la Patria ideado desde el Ejecutivo Nacional.

22 de septiembre de 2018.-Tras participar de la jornada de recibimiento el protector del Táchira, intercambió momentos con este nuevo grupo de venezolanos que arribaron a Venezuela, contabilizándose más de 250 connacionales que a través de la frontera tachirense retornan a su país, informó una nota de Prensa Protectorado del Táchira.

“Al oír sus declaraciones e historias me da tristeza que se fueron de Venezuela a ser maltratados, humillados, explotados, vilipendiados; pero, en contraste me embarga la alegría de verlos en su Patria. Acá si tenemos dificultades, las resolvemos nosotros, juntos los venezolanos con su gobierno”, expresó Bernal, al citar el ejemplo de una venezolana que estando embarazada en Bucaramanga, le negaron la atención al no tener como pagar la consulta.

En el grupo de repatriados se contabilizaron 17 menores de edad y 23 adultos mayores, quienes al momento del ingreso recibieron atención médico asistencial, a través de la activación de dispositivo de 12 especialistas en el área de pediatría, medicina general e interna; asegurándose a través del Gabinete de Gestión Social del Protectorado la entrega de medicamentos y vitaminas.

“Estos compatriotas están volviendo voluntariamente a Venezuela, por ello no pueden ser considerados refugiados”, explicó Bernal, “refugiado no es cualquier persona, según el derecho internacional y las Naciones Unidas, un refugiado es toda persona que producto de la religión, por problemas étnicos, o políticos es expulsada del territorio y que al volver a su Patria teme ser preso o ser asesinado”, aclarando que eso no se aplica al caso venezolano.

Detalló el protector del Táchira que tras ser recibidos con los brazos abiertos, se inició el procedimiento para ser incorporados al sistema de protección social que garantiza este programa, a través del censo que realiza el Movimiento Somos Venezuela; para luego ser trasladados en tres rutas a diversos destinos del occidente, centro y oriente del país.

“Están volviendo a Venezuela, pese a la guerra económica, pues el famoso paraíso no es Colombia, Perú, no lo encontraron en Ecuador”, detallando que el Ejecutivo Nacional ha recibido denuncias de casos de explotación sexual, esclavismo y violación de derechos humanos en esos países.

Junto al protector del Táchira, la jornada contó con el acompañamiento del alto mando político de la entidad, como el presidente del Consejo Legislativo, Luis Mora; diputados y alcaldes del eje fronterizo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; así como integrantes del Gabinete del Protectorado del Táchira, quienes conforman una comisión para el recibimiento de venezolanos con el Plan Vuelta a la Patria; conociéndose que en los próximos días se espera la entrada al país de más de 100 venezolanos de la étnia yukpas.

Por otro lado, aprovechó Bernal de sentar posición sobre las recientes actuaciones de personajes de la derecha quienes reiteran su llamado a una intervención extranjera. “Rechazo desde la frontera con Colombia y con la fuerza de mi corazón las declaraciones infames de Diego Arria y Antonio Ledezma, quienes argumentan razones para una intervención. Son unos apátridas, traidores, deberíamos capturarlos y traerlos a Venezuela y juzgarlos con todo el peso de la Ley”, indicó.

--