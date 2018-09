(VIDEO) Maduro: "Tenemos información de que preparan un golpe de Estado para octubre"

18 sept. 2018 - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este martes que los organismos de inteligencia poseen información de un plan para derrocarlo.



El mandatario expresó en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, que el general retirado Francisco Báez, que "se mueve entre el Caribe y Miami", tiene la "intención de dar un golpe de Estado".







"Ya lo tenemos plenamente identificado, después no digan que no se los dije cuando lo descubran", aseveró.



Estas declaraciones las hizo luego de que un periodista del diario estadounidense The New York Times le preguntara durante la rueda de prensa sobre la conspiración de un grupo de militares venezolanos que contactaron a funcionarios de EE.UU.; una información que dio a conocer ese medio.



"Lo sabíamos"



Maduro afirmó que su Gobierno conocía la conspiración, que se estaba fraguando desde antes de que se anunciara la fecha de las elecciones presidenciales, que se celebraron el pasado 20 de mayo, y en las que resultó reelecto.



"Si revisas mis discursos en la campaña, podrás encontrar mis denuncias y las claves que di. Lo sabíamos", manifestó.



Recordó que los cuerpos de inteligencia venezolanos capturaron a un primer grupo de implicados en los planes golpistas que "estaba siendo financiado desde Colombia y con contactos en EE.UU.". "Su objetivo era hacer un disturbio militar", aseveró.

#EnDirecto ????| Presidente @NicolasMaduro: Los planes de conspiración se mantienen. Hay una persona de apellido Báez que se mueve en el Caribe y asegura que dará un golpe de Estado en octubre, pero no podrá. He denunciado este hecho #EducaciónDeCalidad pic.twitter.com/HJQHFRyxB5 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 18 de septiembre de 2018

Otro intento, que fue sofocado, ocurrió a mediados de la campaña. "Un segundo grupo pequeño fue capturado. Pretendía leer un manifiesto para exigir el cese de las elecciones", agregó.



Un tercer grupo fue detenido por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en una actividad donde los golpistas "hablaron del dinero que habían recibido". Su objetivo era pronunciarse el 20 de mayo para que se suspendieran los comicios.



"Conspiración permanente"



El presidente suramericano dijo que contra su país existe "una conspiración permanente" de Colombia y EE.UU, y que frente a ella, tiene "fe y confianza absoluta" en la Fuerza Armada venezolana.



Explicó que los golpistas son "un puñado de militares que se pusieron al servicio de Colombia" que "no representan la moral de la FANB".

#EnVivo ???? | “La conspiración se mantiene desde el poder de los EEUU, pero para hacer frente a la conspiración tenemos la fortaleza de nuestra FANB cohesionada, leal a la Constitución y a su Comandante en Jefe ”, dijo @NicolasMaduro pic.twitter.com/ZPNgdqz6lR — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 18 de septiembre de 2018

Además, les dijo a los periodistas presentes que investigaran sobre el coronel Oswaldo Valentín García Palomo, responsable de reuniones desde Colombia con EE.UU e involucrado con el intento de magnicidio contra Maduro, según la inteligencia venezolana. "Lo vengo denunciando y pido su captura".



De igual manera, hizo referencia a Osman Alexis Delgado Tabosky, quien "participó en todas las reuniones para derrocar al Gobierno" y es señalado de haber dirigido y financiado el atentado fallido contra el presidente.