Presidente Maduro está evaluando su asistencia a la Asamblea General de la ONU por razones de seguridad

Logo de la la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Credito: web

Caracas, 18 de Septiembre - El presidente de la República, Nicolás Maduro, evalúa su asistencia al 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que inició este martes en Nueva York, Estados Unidos, por razones de seguridad personal.



"Estoy evaluando porque a mí me tienen en la mira para matarme. Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir, pero tengo que cuidar mi seguridad", alertó en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.



El debate anual de la ONU en el que participan jefes de Estado del mundo está previsto entre el 25 de septiembre y 1 de octubre.



Por otra parte, denunció los actos conspirativos que se siguen perpetrando desde el gobierno de Colombia en contra de su persona, al tiempo que señaló, que las políticas exteriores de ese país se han caracterizado por el ataque constante a la República Bolivariana de Venezuela bajo los lineamientos de Estados Unidos.



Calificó de "sospechosa" la visita del canciller de Colombia, Holmes Trujillo, por siete días a Washington, Estados Unidos. "Tuvo reuniones en el pentágono, varias reuniones con el departamento de Estado, y su única obsesión es Venezuela", refirió.



Alertó que hay un general retirado de nombre Francisco Báez, que se mueve en el Caribe, entre Miami y República Dominicana, asegurando que dará un golpe de Estado en octubre, "pero no podrá. He denunciado este hecho", dijo.



"Tenemos mucha información de inteligencia, de otro general que se mueve por el Caribe, después no digan

que no lo dije, de apellido Báez, que se mueve entre Miami y República Dominicana y él dice que va a dar

un golpe de Estado en Venezuela en octubre y lo canta a los 4 vientos y lo habla por teléfono, New YorkTimes pudiera investigar, Francisco Báez, general retirado, muy borracho él, pero está metido en todas las conspiraciones", dijo al contestar una pregunta del periodista del citado medio estadounidense, sobre las conspiraciones.



Resaltó que los planes conspirativos en su contra se están gestando desde el mes de marzo, y en ese sentido señaló que durante la campaña electoral, oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvieron a un grupo que estaba siendo financiado por Colombia, cuyo objetivo era "formar un disturbio militar, una intentona, el día que se anunciara la fecha de las elecciones presidenciales", comentó.



Otros dos grupos fueron capturados durante el período de campaña, uno de estos conformado por oficiales activos de la FANB, cuyo objetivo era pronunciarse el 20 de mayo, día de las elecciones, para exigir que se suspendiera el evento. Ese "puñado de militares que traicionaron y se pusieron al servicio de Colombia "no representan la moral y la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", expresó el mandatario.



Enfatizó que Venezuela es tierra de paz, sin embargo, ante acciones intervencionistas -señaló- que "somos guerreros, aquí hay hombres y mujeres que se harán respetar, así que nadie se equivoque, nuestro suelo y nuestra tierra no la toca ni la tocará nadie".



Ratificó su disposición al diálogo, de ser posible, para una cooperación entre gobiernos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las diferencias ideológicas y políticas.



"Si el Gobierno de Estados Unidos, quisiera establecer diálogos de comunicación fluidos y respetuosos para una cooperación yo estaría listo y dispuesto para hacerlo el día que sea", añadió.



Dijo que Venezuela ha estado dispuesta al diálogo, así como destacó que el Comandante Hugo Chávez siempre sostuvo reuniones fluidas con el entonces presidente de EE.UU. Bill Clinton "luego cuando llegó la era Bush, a pesar de los grandes conflictos siempre hubo contacto, igualmente con el presidente Obama", señaló.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 255 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)