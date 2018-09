Presidente Maduro anunció activación de Plan Especial de Abastecimiento de carne

Carne de res Credito: web

Caracas, 18 de Septiembre - El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que se garantizará la venta de proteína animal a través del Plan Especial de Abastecimiento de Carne a la población venezolana.



"Hemos activado un plan especial de la carne que inició este fin de semana, el cual estamos trabajando con la Gran Misión Abastecimientos Soberano. Por ello, doy la seguridad de que vamos a regularizar el respeto a los precios porque Venezuela tiene el rebaño suficiente para que el pueblo tenga la carne a precios acordados", expresó Maduro este martes, en rueda de prensa, desde el Palacio de Miraflores, ante medios nacionales e internacionales.



El pasado fin de semana, 15 y 16 de septiembre, se llevó a cabo en el mercado de Quinta Crespo, la distribución y comercialización de 240 toneladas de carnes rojas, 200 toneladas de pollo y 60 mil cajas de huevo a precios acordados, esto en el marco del Programa de Recuperación Económica.



Maduro resaltó que el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica se inició con buen funcionamiento dentro de sus diez líneas, aunque se ha mantenido en una "batalla permanente" con la cuarta línea que se refiere a precios estables y acordados.



En este sentido, hizo un llamado a la población a defender la economía del país denunciando cualquier delito referente al acaparamiento y especulación.



"Mano de hierro con los especuladores, no podemos darle la oportunidad que dañen este programa. Aquí no hay un sector privilegiado, si no quieren colaborar con el bienestar colectivo y con los nuevos equilibrios económicos que establece los márgenes de ganancias en los precios acordados, entonces tendrán que dedicarse a otra actividad", enfatizó Maduro.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 659 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)