Trabajadores del Metro de Caracas protestan por derechos laborales y salario igual a la canasta básica

18/09.- Un nutrido grupo de trabajadores activos y jubilados de la empresa estatal Metro de Caracas se concentraron en las afueras de las oficinas del Metro en Multicentro de Chacao, al este de la ciudad, para solicitar el pronunciamiento del presidente de dicha institución con respecto a los derechos laborales que se han visto afectados con las ultimas decisiones de la gerencia. ¨No pretenden quitar el aumento que nos corresponde a partir del 1er de octubre, eso es un aumento en nuestros seguros médicos por el orden del 40%¨ señala uno de los asistentes.



No a la eliminación de las contrataciones colectivas



¨Es una conquista histórica de los trabajadores, no podemos permitir que se imponga un sueldo único como si aquí no contará los años de trabajo, en la que no se verá incentivada la formación y profesionalización de los trabajadores, por eso queremos que se reconozcan los tabuladores, las tablas salariales¨ Señala una trabajadora. Las medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro en relación al salario han constituido una eliminación de facto de las contrataciones colectivas como mecanismo regulador de la relación patrón/trabajador en torno a las condiciones de trabajo y el salario.

Solidaridad

Trabajadores del sector salud y educación se hicieron parte del reclamo de los trabajadores del Metro quienes tambien alzaron su voz por un salario igual a la canasta básica ¨tal como lo señala la constitución en su artículo 91¨ Manifestaron.