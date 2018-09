Banca privada espera reglamento de funcionamiento del nuevo esquema cambiario

Caracas, 17 de septiembre de 2017.- El reglamento que complementa el segundo convenio cambiario del 7 de septiembre no se ha divulgado. "Lo esperamos para adecuar nuestras plataformas. Lo único claro es que Gobierno delega al Banco Central de Venezuela (BCV) el control de todas las operaciones con moneda extranjera. Los entes públicos, incluida Pdvsa, tienen la obligación de vender las divisas que obtengan al BCV, el cual podrá gerenciar estos recursos para "procurar el equilibrio en el sistema cambiario" (artículo 3 del convenio).

Diversas fuentes de instituciones financieras privadas expresan que "lo que estamos esperando es el instructivo de cómo nos vamos a convertir en entidades y participemos en la compra y venta de divisas a la tasa oficial que maneja el Gobierno. (El viernes 14 de septiembre cerró en BsS. 61,93 por dólar). Se supone que el BCV inyectará capitales para iniciar las negociaciones. Luego será el sector exportador el que emita ofertas, todo esto es lo que aspira el Ejecutivo".

No obstante, advierte el informante que la banca podría trabajar con un esquema similar al Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), que estuvo en vigencia entre 2010 y 2013.

Este contemplaba que las personas naturales deben abrir cuentas en moneda extranjera en bancos venezolanos como paso previo a la adquisición de dólares. "Suponemos que será mediante inscripción de la página web del BCV; no hay indicios de que la venta de divisas sea en efectivo. Un mercado cambiario debe ser alimentado y no precisamente por el sector privado o por personas naturales, sino por el Gobierno. Mientras exista un mercado paralelo en donde se cotice mejor el precio del dólar al menudeo, el mercado se moverá hacia donde se pague mejor cada divisa. E insisto, no sabemos si los bancos podrán recibir billetes de dólares o de euros", interviene otra fuente bancaria.

En todo caso, los bancos y las casas de cambio están a la espera de los lineamientos del BCV y del Ministerio de Finanzas para activar una nueva iniciativa que contemple la compra y venta de moneda extranjera de forma legal y controlada.

"El control cambiario sigue más vigente que nunca; no hay posibilidad de negociar lo que se quiera o necesite. El carácter "ordenado" del esquema lo ata a lo que decida el Ejecutivo nacional", se quejó otro informante con 15 años de trabajo en el control de cambio venezolano.

Tampoco se sabe si habrá más casas de cambio autorizadas a negociar con dólares, además de Italcambio, Zoom e Insular, las tres facultadas para recibir remesas desde el exterior.