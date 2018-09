Pepe Mujica: Maduro no puede resolver el problema de la comida, porque no se inventan agricultores

17 de septiembre de 2018.- El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, aseguró en entrevista con Sputnik que lo que ocurre en Venezuela no es culpa del mandatario Nicolás Maduro, sino de otros factores como el abandono del campo y la falta de producción interna de alimentos.

"En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada; la gente se fue a las ciudades de la costa y se perdieron los oficios; en esas condiciones, cuando se produce la crisis del precio del petróleo, Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de comida y eso no se arregla por arte de magia", dijo Mujica.

Añadió que "Maduro no puede resolver el problema de la comida, porque no se inventan agricultores".

Aunque consideró que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a figuras del Gobierno, son una presión externa que puede incidir en la situación de Venezuela, si el país tiene problemas entonces el fondo es la situación interna.

"En el mundo existe la idea conspirativa de que hay intereses de potencias que se mueven en todo esto; no tengo duda que eso puede suceder, pero no creo que sean la causa: nuestros problemas internos son los que crean condiciones a favor del trabajo de las agencias externas", manifestó.

Para Mujica la riqueza petrolera en el país terminó siendo "un veneno", porque incidió en cómo se desenvuelve la economía nacional venezolana.

"Lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de (el presidente Nicolás) Maduro: la riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana, porque deformó toda la economía y los venezolanos se acostumbraron a vivir de cosas importadas", afirmó.

Mujica: El progresismo no creó ciudadanos

Mujica también habló de otros países suramericanos. Para él, Lula Da Silva es la figura clave para resolver la crisis en Brasil, pero no le perdonan su origen sindical. Sobre Lenín Moreno, de Ecuador, cuestionó que fuese de izquierda.

Del caso argentino expresó su preocupación porque puede incidir de alguna manera en sus vecinos, mientras que al ser consultado sobre el legado de 15 años de gobierno de izquierda, hizo un mea culpa al reconocer que el "progresismo" no formó ciudadanos.

"Con el progresismo se rescató a mucha gente pobre y hubo una mejora en el nivel de vida de carácter general, pero dicha experiencia no logró transformar a esas personas en ciudadanos, sino solamente en consumidores", reflexionó.

Con información de Sputnik