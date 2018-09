Zulia: Trabajadores del Diario La Verdad denuncian la violación de sus derechos laborales

15 de septiembre de 2018.- Catorce trabajadores del Diario La Verdad, ubicado en Maracaibo denuncian la violación sus derechos laborales al no permitírseles laborar en el área de impresión del mencionado diario. Recordemos La Verdad es uno de los medios de comunicación que se ha asumido como actor político de oposición a la revolución bolivariana en Venezuela. En la actualidad solo mantiene su versión electrónica.

Guillermo Martínez, Delegado de Prevención y representante de los trabajadores afectados relata, que en vista de no estar operativa la imprenta del Diario (según sus dueños por falta de materia prima) hasta el mes de agosto estaban percibiendo su salario regular sin la obligación de presentarse a la entidad de trabajo, hasta tanto la directiva resolviera el problema. A principios de septiembre fueron convocados individualmente al departamento de recursos humanos, donde le solicitaron que firmaran la renuncia y aceptaran una liquidación calculada con el salario anterior al aumento decretado por el Presidente Maduro en agosto. Ante tal situación los trabajadores rechazaron completamente y en masa la oferta del patrono. Seguidamente les fue informado que deben presentarse a la empresa a cumplir horario, que este caso es nocturno, solo que la novedad es que no le permiten el acceso a área de imprenta, por lo cual deben permanecer en el área del estacionamiento, en la intemperie, sin agua potable, sin sanitarios limpios y expuestos a la inseguridad de la zona (y cuando no hay electricidad a oscuras).

El representante de los trabajadores denuncia igualmente que le están negando el beneficio de transporte, cuando termina su turno, es decir a las 4:00 am; por lo cual deben esperar a que amanezca para dirigirse a sus hogares.

Ante tal situación los agraviados se han dirigido a la Inspectoría del Trabajo Luis Homez, en Maracaibo para solicitar que se aboquen a la restitución de sus derechos violados, de igual manera solicitaron una inspección del Inpsasel, en la cual se detectó una serie de graves violaciones a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), entre ellas refieren que se constató la existencia de cámaras de videos en el área de los sanitarios.

Los denunciantes manifiestan que se mantendrán en pie de lucha y solicitan celeridad a la Inspectora del Trabajo Luis Homez en Maracaibo, para que los dueños de La Verdad de ajusten a lo previsto en nuestra Constitución: "Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar". Y que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo como parte del Estado garantice "la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho".