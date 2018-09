Mensajes intimidatorios a trabajadores de MinTrabajo por defender a compañero despedido

Noticia relacionada:

Hoy Miércoles 12 a las 7:00 pm /Convocan "Tuitazo" en solidaridad con trabajadores del Ministerio del Trabajo

12 de septiembre de 2018.-

Trabajadores que han estado ejerciendo la solidaridad activa con un compañero agredido y despedido, han recibido amenazas anónimas en sus redes. Los trabajadores responsabilizan al ministerio por lo que les pueda suceder.

Al parecer en el Ministerio de Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) sigue el clima de intimidación contra trabajadores. Como reseñaron nuestros corresponsales laborales hace días, el trabajador William Toro fue objeto de graves atropellos por parte de dos directivos y de personas sin clara identificación como trabajadores del ministerio.

Este trabajador fue amenazado de darle "hasta con el bate", lo esposaron, lo aislaron en la Dirección de Seguridad y lo sometieron a amenazas y vejaciones, le rompieron su identificación laboral (carnet), lo llevaron obligado a la Oficina de Gestión Humana a que entregara una "renuncia", ante el reclamo del trabajador uno de los directivos le llegó a decir "si quieres plomo, plomo vas a tener". A este trabajador, además, le impiden entrar a su lugar de trabajo y le han dejado de cancelar su salario. Todo esto sin que haya ninguna investigación ni algún procedimiento legal ni administrativo que sustente ese despido indirecto y embargamiento de sueldo.

Mensajes anónimos intimidatorios

Como si no bastara, exactamente al día siguiente de denunciarse públicamente los hechos, algunos de los varios trabajadores que están al frente de la solidaridad con su compañero y han recogido firmas de apoyo al mismo, han recibido mensajes anónimos intimidantes en sus redes sociales. Uno de los trabajadores que recibió estos mensajes, es uno de los voceros que los trabajadores han escogido desde la base para el proceso de lucha por sus reivindicaciones laborales. Desde una cuenta anónima, abierta recientemente, con 0 seguidores y con solo 4 tweets, los cuales son los mensajes intimidatorios a los trabajadores, a este vocero le escribieron que mejor "se ocupara de su vida y sus cosas", que no se "metiera donde no lo habían llamado".

El ministro Eduardo Piñate no se pronuncia

El contexto en el que ocurren estos mensajes, es un proceso de lucha que lleva unos dos meses, con asambleas, recolección de firmas, etc., donde los trabajadores designados como voceros y voceras han exigido respuestas por las peticiones introducidas con numerosas firmas de apoyo de los trabajadores de la institución. Y más recientemente, la situación de este trabajador agredido y despedido sin ningún procedimiento.

Sin embargo, a pesar de que han transcurrido casi dos semanas de las agresiones a este trabajador, y de que la dirección de seguridad no le permite el acceso, el ministro Eduardo Piñate no ha tenido ningún pronunciamiento al respecto, ni tampoco nadie de su tren directivo. Lo que, de acuerdo a como lo ven los trabajadores, permite que se envalentonen estas personas que han llegado con su gestión y andan cometiendo atropellos e intimidando a los trabajadores.

Ante todo esto, los trabajadores afectados han acudido a la Fiscalía a presentar sus respectivas denuncias y solicitar la apertura de las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, responsabilizan a las autoridades del ministerio por su integridad física, por lo que les pueda suceder a ellos y a sus familias. Dicen que si el ministro tuviera voluntad de frenar estas situaciones no debiera guardar el ruidoso silencio que guarda, que si quisiera aclarar el origen y la intención de estas amenazas, debiera poner todo el empeño y autoridad que tiene en investigar rigurosamente y hasta el final estas situaciones.