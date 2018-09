Trabajadores de VIVE TV emiten carta pública al Presidente Maduro y al Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez

Caracas, 12 de septiembre de 2018.- A la redacción de aporrea.org llegó una dirigida al ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro y al Ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez, firmada por trabajadores y trabajadoras de la Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, Covetel, S.A. ViVe Televisión, en la que hacen serias denuncias.

A contu¡inuación el escrito público, que además desde este 12 de septiembre rueda por las redes sociales.

Nicolás Maduro Moro

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Atención: Jorge Rodríguez

Ministro de Comunicación

Nosotros, trabajadores y trabajadoras de la Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, Covetel, S.A. ViVe Televisión, por medio de la presente ofrecemos un saludo cordial y revolucionario a usted Presidente que con tanto esfuerzo, trabajo, dedicación lleva adelante el legado de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, con el objeto de enrumbar definitivamente a nuestro pueblo y a nuestro país hacia el anhelado Socialismo del siglo XXI.

Nos vemos en la necesidad de comunicarnos con usted para denunciar, de manera categórica, los atropellos que estamos padeciendo los trabajadores de esta televisora, con la designación del Ciudadano Jorge Amorín como presidente del canal:

1. Despido de compatriotas, revolucionarios que tienen más de una década trabajando, luchando por este proceso, rodilla en tierra, que se han mantenido firmes pese a todos los embates de la guerra económica y mediática. Con mucho cinismo, falta de respeto, simplemente les dijeron que se "largaran de aquí".

2. Acoso laboral, intimidación. Se amenaza a los trabajadores en todo momento con despedirlos. Dicen tienen hora de entrada más no de salida. Ese señor Amorín como que no sabe que hay problemas con el transporte, que muchos trabajadores viven en Guarenas, los Teques, Valles del Tuy y si pierden el autobús, simplemente no llegan a sus casas. Claro el Sr. Amorín tiene chofer y carro asignado por la televisora, para él y su familia.

3. Movimiento de Oficinas. Coordinaciones que tienen más de diez empleados y funcionan en un espacio adecuado, los envían a un espacio de mucho menor tamaño desmejorando notablemente la condición laboral. Lo peor, es que se cambia este personal para darle dicho espacio a sus familiares, que generalmente es una sola persona y su secretaria. Esto lo han realizado con tres oficinas. Por lo visto seguirá.

4. Personal de pautas los envían a la calle sin viáticos y sin comida, el argumento es que no hay dinero. Pero todos los días, descaradamente y a la vista de todos los trabajadores, llegan sendas comidas (desayunos, almuerzos, cenas) para el presidente y toda su familia.

5. Un grupo de trabajadores fuimos a plantearle un problema al Ciudadano Presidente y nos mando a decir con su asistente que él no se reúne con los trabajadores. Somos "El Canal del Poder Popular", siempre hemos discutido con todas las directivas que han pasado a lo largo de estos años, nuestras necesidades y requerimientos y juntos buscamos la solución más adecuada para el canal y para los trabajadores. El Sr. Amorín no han entendido que llegó a una institución revolucionaria.

6. El Ciudadano Amorín ha designado a su hermana, Vicepresidenta de Gestión Interna, (Administradora), su mamá Directora del Despacho. También se incluyen primos, cuñado, tíos, entre otros. Esto es totalmente ilegal, inmoral y falta de ética profesional. Incurre en violación del Art. 30* de la Ley Contra la Corrupción y Para la Salvaguarda del Patrimonio Público. En ViVe, siempre se ha mantenido como política que no deben trabajar familiares y menos en cargos directivos.

7. El personal directivo que el Sr. Amorín ha incorporado para que lo acompañe en su gestión (familiares y amigos) se expresan muy mal de la administraciones anteriores, palabras textuales "estos es una mierda" "esto no sirve para nada" "hay que eliminar todo y empezar de nuevo" "vamos a botar a mucha gente" echando por tierra el extraordinario trabajo, instruido por nuestro Comandante Chávez, hecho por los equipos de producción, técnicos, comunicadores, etc, en las comunidades, en los caseríos, cerro arriba, en los barrios, con los campesinos, pescadores, movimiento de mujeres, afrodescendientes, consejos comunales, artesanos, comunidades organizadas, colectivos, recorriendo toda Venezuela y ofreciendo en nuestra pantalla la Cultura, Costumbres, Idiosincrasia, Saberes, Historia, Problemas, Necesidades, Opiniones y Soluciones de nuestro pueblo. Todo esto, fielmente documentado en nuestros archivos.

8. En todas las instituciones del Estado, por la crisis económica, la situación del transporte público, la falta de efectivo, el altísimo costo de los alimentos, falta de agua, entre otros problemas, se han otorgado a todos los trabajadores días libre, para paliar un poco y proteger a las familias, debido a que esta medida representa un ahorro al trabajador al no tener que asistir todos los días a su sitio de trabajo. Teniendo la conciencia por parte del trabajador que si se amerita su presencia por alguna circunstancia debe necesariamente acudir a su labor como de costumbre. El Sr. Amorín de un solo plumazo eliminó los días libre, los cuales disfrutaba el trabajador.

9. Falta de Respeto al Trabajador. La señora Amorín, madre del Sr Jorge Amorín, insultó a un oficial de seguridad del canal, delante de todos los presentes, porque este funcionario, en cumplimiento de su trabajo, le dijo que por favor le abriera el bolso para revisarlo antes que se retirara de las instalaciones del canal. Algo común y muy normal que todos los trabajadores estamos acostumbrados, que al retirarnos de las instalaciones, los funcionarios de Seguridad, siempre solicitan que les mostremos los bolsos, carteras, bolsas, entre otros. Bueno, a partir de ese momento, el Sr. Jorge Amorín prohibió a todos los funcionarios de seguridad que revisarán bolsos, carteras, maletas, etc, de él, ni de ninguno de sus familiares y amigos. Esto, causó indignación en todos los trabajadores y es una falta de respeto, porque la directiva debe dar el ejemplo, adaptándose y cumpliendo las normas y procedimientos establecidos. ViVe "El Canal del Poder Popular" no le pertenece al Sr. Amorín y a su familia, es una institución del Estado venezolano y por lo tanto le pertenece a sus trabajadores y por ende al soberano.

10. Falta de Gerencia. Una buena gerencia lo primero que hace es reunirse con sus trabajadores, pues son los que han llevado adelante esta institución. Conocer del propio trabajador sus experiencias, necesidades, proyectos, sugerencias, motivarlos, ganarlos al trabajo en equipo, para juntos lograr los objetivos, alcanzar satisfactoriamente las metas propuestas. El Sr. Amorín y su equipo, no se reunieron con los trabajadores, simplemente llegaron imponiendo sus criterios, cambiado oficinas, moviendo personal, sin siquiera preguntar al trabajador si está de acuerdo o no con el cambio, en muchos casos han trasladado a un trabajador con experiencia en su área a otro departamento que nada tiene que ver con su profesión. No sabemos a qué está jugando el Sr, Amorín, o si lo que quiere es cansar al trabajador.

11. Se burla de la dignidad humana. El compañero, xx trabajador que lamentablemente, sufrió un trastorno neurológico - psicológico y por su condición, bajo instrucciones de nuestra antigua Vicepresidenta, Dra. Esther Bello, fue transferido de la Coordinación de Finanzas al Archivo General, con el objeto de que realizara un trabajo tranquilo, calmado y sin presión. Arbitrariamente, las nuevas autoridades, lo han cambiado a la Coordinación de Servicios Generales como obrero, para que este cargando cajas, botellones de agua, trabajos de construcción y demás labores que realiza el personal obrero. Es algo inconcebible, un trabajador que siempre estuvo en el área administrativa. Con qué derecho el Sr. Amorín permite esta injusticia. Además, toma medicamentos antidepresivos, y no pude estar sometido a este tipo de trabajos fuertes. Aquí se está pisoteando la Ley Orgánica del Trabajo.

Los Trabajadores y Trabajadoras de ViVe "El Canal del Poder Popular", no vamos a dejar que se destruya un legado del único canal de televisión inaugurado por nuestro eterno y querido comandante Chávez. Después tener como presidenta a nuestra querida Blanca Eekhout, mujer revolucionaria de la patria, luchadora, quien colocó la pantalla de ViVe al servicio del pueblo. El compatriota Mauricio Rodríguez, hábil comunicador, que con su experiencia mejoramos los procesos productivos del canal, actualizando nuestra pantalla. Ambos, entendieron la importancia de tener un canal en contacto directo con las comunidades. Hoy, nos vienen a poner a este neófito de la política, a este sifrino que nos ve por encima de su hombro. Sugerimos aplicar las tres R del comandante Rectificación, Revisión y Reimpulso. No nos podemos seguir equivocando, colocando personas que no son revolucionarios ni entienden el socialismo en cargos claves y tan importantes como lo es dirigir un canal de televisión que llega a las masas y a toda Venezuela.

Escúchenos presidente, no queremos llevar esto a nuevas acciones, estamos preparando un tuitazo a nivel Nacional incluyendo las sedes regionales con la etiqueta #fuera Amorín y su familia de ViVe Televisión. Estamos dispuesto a ir al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Y llegaremos a Miraflores si es necesario.

#fuera Amorín y su familia de ViVe Televisión

Atentamente,

TRABAJADORES EN REVOLUCIÓN

"La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella."

Ernesto "Che" Guevara