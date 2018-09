Maduro: Colombia debe indemnizar a Venezuela por 5,6 millones de colombianos que están viviendo en el país

Septiembre 11 de 2018.- El Presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró a través de los medios que Venezuela está siendo acusada por otras naciones suramericanas de causarles un grave daño con su problema de emigración, y dijo textualmente:

"Colombia tiene 5 millones 600 mil colombianos viviendo aquí, recibiendo empleo, salarios, salud, pensiones, educación, vivienda en Venezuela y no nos hemos quejado y no salimos por el mundo a decir que la inmigración colombiana, necesitamos ayuda. He aprobado de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los cinco millones 600 mil colombianos que están aquí. Dos millones 500 mil colombianos han huido a Estados Unidos, dos millones 500 mil colombianos en Europa y más de un millón 500 mil colombianos están entre Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y hasta en Brasi. 12 millones de colombianos, el 30 por ciento de la población colombiana ha migrado, se ha ido de Colombia, huyendo de la violencia, de la guerra, de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la falta de educación pública, de salud, de la falta de oportunidades, de trabaj, de vivienda"

Y en relación al Plan Vuelta a la Patria, indicó que iba a continuar durante varios meses con el puente aéreo para repatriar a los venezolanos que quieran regresar al país, y reiteró su amor y respeto al gentilicio del pueblo colombiano, pero cuestionó "la desfachatez y la maldad supina de la oligarquía bogotana que es la que ha llevado adelante esta campaña contra Venezuela y que a Venezuela no la toca nadie y que seguirá en paz dandole lecciones a las oligarquías del mundo de que se va a lograr levantar a la patria en paz".