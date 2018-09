(VIDEO) Hidalgo Valero, coronel (R) de la GNB: Dentro de poco el dólar va a superar el sueldo básico

Lunes, 10 de septiembre de 2018.- Declaraciones emitidas el jueves seis de septiembre, desde la plaza de La Moneda en Caracas, durante la protesta de los adultos mayores, pensionados y jubilados, por el coronel (R) de la GNB Hidalgo Valero: En principio el atropello que existe en contra de las personas de la tercera edad, que trabajamos en diferentes organismos, dimos nuestra vida, resulta que después de tantos años de trabajo, se nos ofrece una pensión de mil ochocientos bolívares.



Y resulta que cuando se va a cobrar, se amanece en las largas colas de la madrugada, nuestros viejitos con sus hijos, sus nietos, allí tirados en una calle y cuando llegan a la taquilla resulta que lo que lo les ofrecen son noventa bolívares (90 Bs S), los que pueden llegar hasta la taquilla y si se terminó, no hay dinero.



El problema de fondo, mas grave...es que ese aumento se está convirtiendo en pan y agua o en sal y agua y se está convirtiendo, porque el efecto de la inflación es tan terrible que no alcanza para nada.



Hizo el coronel Hidalgo Valero, un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía: los que estamos aquí, estamos por una lucha justa, una necesidad histórica de que este país se recupere y la única forma de recuperarse, no es que nos aumenten el sueldo, es que se recupere la economía y para recuperar la economía hay que cambiar de sistema y hay que salir del ciudadano Nicolás Maduro.



Hizo una denuncia sobre las últimas declaraciones del presidente Maduro referidas a Colombia: en la última cadena, hace tres días, se llamó por lo menos diez veces lacra a los expresidentes de Colombia y a las personas que se dedican al contrabando o que ocasionalmente van y compran los pimpineros de gasolina.



¿Por qué tenemos que exponernos, nosotros los venezolanos, a resultar ante el mundo, como unos patanes?



Nuestro país, hoy está, en la mas triste situación de atraso donde la delincuencia ha tomado la zonas rurales...¿cómo se va a recuperar la economía?, si en la zona de Trujillo y Zulia a las que yo pertenezco y que por cierto son ganaderas y agrícolas, resultan que mandan en toda las zonas las bandas de delincuentes.



Los martilleros, son bandas de ochenta, cien personas armadas, que ya han secuestrado a todos, han asaltado a todos los fundos y cómo se va a producir así?



Y en Barlovento...en la montaña hay mas de trescientos (300) delincuentes o personas que se dedican al secuestro...la Constitución contempla que es importante el respeto a los derechos humanos, a la dignidad del hombre y solamente es el juez, el que va a determinar si ellos son o no delincuentes.



Con respecto al recurso de amparo, sobre el articulo 91 de la CRBV que señala que el salario mínimo debe equiparar con la cesta básica, introducido en el TSJ en el mes de julio indicó que le gustaría participar e indicó: por supuesto, voy a pedir el número a los abogados que actuaron.



Hoy por hoy, en bolívares soberanos, la cesta básica, mas o menos, está calculada en once mil bolívares (11.000,00 Bs S) mientras el sueldo que le están ofreciendo a nuestros trabajadores es de mil ochocientos (1.800,00 Bs S) mas ciento ochenta de cesta ticket, mil novecientos ochenta (1.980,00 Bs S)



Y el problema es comer, el problema es comer, los alimentos.



Dentro de poco el dólar va a superar ese sueldo básico.















