(VIDEO) William Contreras nombrado nuevo ministro de Comercio Interior, designado por el presidente Maduro

Lunes, 10 de septiembre de 2018.- El lunes tres de septiembre nos enteramos que William Contreras pasó del Sundde al Ministerio de Comercio Interior, por decisión del presidente Nicolás Maduro, informó R. Montemarani desde la plaza Venezuela, en Caracas.



Sigue Montemarani: En varias oportunidades dijimos que el Sundde no funciona, no funciona, no funciona. E inclusive invitamos al señor presidente Nicolás Maduro a que a William Contreras había que sacarlo a patadas de ese lugar, del Sundde.



Pedro Carreño declaró en el programa de José Vicente Rangel que el Sundde no sirve, recuerda R. Montemarani, lo dijo así Carreño: el Sundde no sirve.



William Contreras era el superintendente del Sundde, desde el 2016 al 2018, Contreras estuvo en el Sundde y no ha hecho absolutamente nada, porque ahí están los resultados.



Ahora está en el Ministerio de Comercio Interior.















