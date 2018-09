Luis Britto García: “El carnet de la Patria no amerita militancia política”

9 sept. 2018 - El escritor e historiador, Luis Britto García ve valedera la política implementada por el Gobierno con el Carnet de la Patria para "controlar" el flujo de subsidios como la gasolina, pensiones, y salarios a los venezolanos sin ameritar posición política, por lo que a su vez señala que el liderazgo del bolivarianismo está bastante consolidado en medio del "asedio económico, social y político".

Históricamente Britto asegura la migración es un nuevo componente, pero recomendó no "repetir cifras fantasiosas" pues asevera que hay una cantidad importante de migrantes pero no para indicar que hay una crisis, "Venezuela sigue manteniendo un saldo migratorio positivo".

—En el contexto del país, ¿cree usted que hay un problema político que agrave más la crisis, si es así, ¿qué debería plantear el Gobierno para resolverlo?

—El problema político es el de una oposición que ha recurrido frecuentemente a medidas terroristas tales como las oleadas de violencias, intento de magnicidio, no toda la oposición está con ella, pero es un problema propiamente político del orden interno que afronta Venezuela, hay una parte de la oposición violentamente activa lo que revela un problema político serio.

—Se han visto vicisitudes en los dos frentes (oficialismo y oposición), ¿cree que Venezuela está huérfana de liderazgo?

—El liderazgo del bolivarianismo está bastante consolidado de lo que la oposición no ha podido, considerando una situación tan difícil de asedio económico y guerra permanente como el que tenemos, desde hace más de 6 años, con la Constituyente se logró reactivar el apoyo popular al Gobierno y después ha habido varias contundentes victorias electorales (...).

Creo no poder decir lo mismo de la oposición que se le ve sumamente fragmentada, no pudo tener un fruto político de su victoria en el poder legislativo, y no parece tener un plan un coherente ni el llamado proyecto de país (...).

—¿Qué opina de la migración de venezolanos de los últimos 5 años? ¿Qué significa que emigren personas de escasos recursos económicos, familias completas, profesionales?

—Una parte importante de los venezolanos que emigran no son personas de escasos recursos, son personas con cuarto y quinto nivel educación, educados casi todas gratuitamente por el estado venezolano, el migrante venezolano es distinto al de otros países. Las cifras han sido abusivamente falseadas, según las estadísticas de la ONU y de la Acnur, Venezuela no está entre los países cuyos emigrantes solicitan asilo, en cambio Colombia es el quinto país en la lista a nivel mundial; Venezuela sigue manteniendo un saldo migratorio positivo, es decir, es más la gente que entra que la que sale (...).

—¿Tiene el Gobierno responsabilidad en este éxodo?

—En Venezuela la entrada y salida del país es libre, el que quiera puede irse, de modo que el Gobierno respecto a la salida transitoria o permanente de los ciudadanos no puede hacer nada. Venezuela tiene una serie de ventajas que hace que no solo venezolanos permanezcan en el país, sino que además vengan migrantes de otros sitios, aquí prácticamente la educación es gratuita, la salud (...) Y aunque no está en la obligación de Venezuela, en algunos casos se ha procedido a la ayuda humanitaria, porque venezolanos en el exterior según testimonios han sido objeto de maltratos o ataques xenófobos, y el Gobierno ha tomado la iniciativa de repatriar a los que les ha ido mal, es una política positiva. (…).

—¿Cree que está bien que sea obligatorio para acceder a los beneficios sociales y servicios básicos como salud, gasolina, pensiones y cobro de salarios usar el Carnet de la Patria?

—Con el carnet se trata de garantizar en alguna medida que los que accedan a esos bienes sean efectivamente venezolanos. Con respecto al salario, es una forma de identificar al destinatario, es para controlar el insumo, es una forma de llevar la contabilidad y el destino final de los subsidios, ya las ventajas sociales se han dado de tal manera que no ha habido control en cuanto a la distribución.

El Gobierno hace una labor de asistencia social para su población, (…) actualmente hay una gran cantidad de alimentos subsidiados que se distribuyen a precios nominales, además como la gasolina que tiene el precio más barato del mundo, entonces es lógico que las personas que disfrutan de esos beneficios tengan un sistema de identificación porque hay un flujo muy continuo de bienes hacia países vecinos (...).

—Gran cantidad de pensionados del Ivss han manifestado su rechazo al Carnet de la Patria. ¿Cree que es un documento discriminatorio?

—En principio no. El carnet no amerita militancia política, es decir, se puede tener el instrumento y ser opositor abierto y declarado, no implica ningún problema, es una forma meramente de verificar el destino de los subsidios y de movilizar algunos de ellos.

En Venezuela hay más de 3 millones de pensionados y cuando llegó el Gobierno Bolivariano no había más de 350 mil, es de gran magnitud las personas que reciben subsidio por pensión, creo que las medidas para verificar que ese subsidio es práctica y valedera. Incluso algunos grupos de izquierda no se han querido adherir el carnet, porque dicen que en el caso de aquí tome el poder, la derecha podría ser un instrumento de exterminio por decir que todo el que lo posea es de izquierda.

—El Plan de Recuperación Económica habla de 90 días claves. ¿Confía en que las medidas arrojarán resultados positivos?

—El plan todavía no se ha presentado completo. Aunque me parece correcto que se haya hecho el nuevo cono monetario, porque la inflación inducida había hecho cuestiones irreales, el aumento de salario es lógico (...)Es evidentemente correcto que se haya pensado en subir el precio de la gasolina, que en gran parte es objeto de contrabando de extracción hacia países vecinos, pero habría que ver hasta qué punto es razonable el costo, porque el precio internacional es exorbitante.

Respecto a los precios acordados deberían ser precios obligatorios en función de las potestades económicas del Estado, sé que ha habido muchos precios acordados y que los empresarios y bachaqueros no hacen caso de ello, simplemente han escondido la mercancía, lo importante no es tanto el acuerdo sino que se acuerden medidas para hacer respetar esos precios con sanciones (…) Todavía el panorama de las medidas económicas es prematuro por lo menos en mi opinión porque en gran parte no han sido implementadas ni anunciadas.

—Empresarios no ven claras las medidas por no atacar el tema productivo, ¿qué necesita el sector para adecuarse al plan?

—En principio el tema productivo es tema de los empresarios, vivimos en un sistema económico mixto en el que gran parte es responsabilidad de los empresarios, y olvidamos frecuentemente que quienes han subido los precios hasta llevar a casi 1 millón por ciento la inflación son ellos, a pesar de los miles de dólares preferenciales que ha hecho el Estado (...) es decir el rol que tiene la empresa privada del país que es producir una serie de bienes de consumo no lo han cumplido, (…) el 98% de las divisas lo produce el sector público a través de las exportaciones petroleras, mineras, etc, y tenemos un sector empresariado que no es lo eficaz que debería de ser.

—¿Ha vivido Venezuela una situación similar en la historia respecto a migrantes, hiperinflación, y escasez?

-Hemos tenido hiperinflación en la época de Carlos Andrés Pérez, y una de las cosas que llevo a la crisis social que hubo fue que la hiperinflación subió muy poderosamente en un lapso muy breve, si hay un componente nuevo que es el tema de la migración que se acentuado, sin embargo, ha habido una emigración consistente de venezolanos de alta calificación profesional durante varias décadas en la historia porque el tercer mundo es como especie de enorme proveedor de profesionales para el primer mundo, y lo forma gracias al esfuerzo de las sociedades (...).

—¿Qué debe mejorar o rectificar el Gobierno para que el país se recupere ?

—(...) Pensar en la política de subsidio indiscriminado a una empresa privada que en muchos casos no han cumplido con los objetivos señalados, las magnitudes de dólares preferenciales asignados a la empresa y al sector importador de medicinas han sido astronómicas y parecen que han sido dilapidadas por ellos, en segundo lugar mantener el control de cambio, es decir, si se permite que esa misma empresa privada que ha llevado al país a la situación caótica en la que estamos tenga acceso a los dólares, nuestras reservas internacionales van a menguar (...) y en tercer lugar habría que ejercer la autoridad del Estado contra los casos de acaparamiento, usura, sobreprecios y complicidad en el contrabando de extracción, aquí se han dado delitos económicos inconcebibles (…) el Estado tienen que ejercer la potestad sancionatoria no puede permitir que pequeños grupos de intereses económicos castiguen el nivel de vida de los venezolanos